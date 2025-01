Enganchón entre el presidente de RTVE y Rosa Villacastín por la visita de Belén Esteban a 'La Revuelta'

Belén Esteban cumplió su promesa de volver a La Revuelta de TVE si David Broncano y Lalachus hacían que la cadena pública volviera a ser la más vista durante las Campanadas, destronando así varios años de reinado de Cristina Pedroche en Antena 3. El pasado martes tomó las riendas del programa a su manera, haciendo incluso que el presentador se sentara en el sofá de invitados.

Se esperaba que el regreso de La Revuelta obtuviera buenos datos de audiencia: 17.4% de cuota de pantalla y 2.387.000 espectadores, perola de Belén fue una visita elogiada y criticada a partes iguales por los espectadores. Para algunos fue divertida pero para otros los gritos exagerados e interrupciones de la colaboradora de televisión resultaron insoportables para el ritmo del programa.

Entre los críticos, la periodista Rosa Villacastín, que afeó la visita de Belén Esteban a José Pablo López, presidente de RTVE. López destacó en la red social X el abrazo de apoyo que Belén dio a Lalachus tras las críticas recibidas en las Campanadas, "un abrazo de millones de personas". "Lo del abrazo de millones lo dirás por ti. Yo, como otra mucha gente, prefiero la La Revuelta original con personajes que tienen algo que ofrecer y decir a la sociedad".

Claro Rosa. Yo hablo por mi pero el abrazo de anoche fue de 2.387.000 espectadores y 17.4%. Que no te guste Belén es muy lícito. A mi hay invitados de La Revuelta que no me gustan pero la diversidad es un valor importante. Hacemos tele para todos. — José Pablo López (@Josepablo_ls) January 8, 2025

La respuesta de López, que presume de ser el cerebro detrás del fichaje de Broncano, no se hizo esperar. "Claro, Rosa. Yo hablo por mí pero el abrazo de anoche fue de 2.387.000 espectadores y 17.4%. Que no te guste Belén es muy lícito. A mi hay invitados de La Revuelta que no me gustan pero la diversidad es un valor importante. Hacemos tele para todos", a lo que Villacastín sentenció: "Estoy en mi derecho de no verla y cambiar de programa".