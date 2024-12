'La Revuelta' provoca la indignación policial: "Intentáis ridiculizar desde una cadena pública"

Desde su llegada a RTVE, La Revuelta no ha estado exenta de controversias. El más reciente ha surgido tras las críticas del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), que expresó su indignación en X (antigua Twitter) por unas declaraciones realizadas en el programa. En ellas, David Broncano y Grison hicieron comentarios que muchos han interpretado como un menosprecio a la labor de los agentes de la Policía Nacional.

Durante el programa emitido el jueves en TVE, Broncano planteó a Grison la posibilidad de convertirse en policía tras su reciente cambio físico. Grison, lejos de tomarse la idea en serio, aseguró entre risas: "Pero vamos... Ahora mismo, corro delante de un Policía Nacional y tengo que estar esperando para que me quite la china". Más adelante, bromeó sobre el uso de armas, afirmando: "Ir a la plaza Nelson y decir 'si se saca, se usa y si no, eres un parguelas'". Incluso cuando un miembro del público cuestionó si podría pasar el control antidrogas, Grison respondió: "A ver si te crees tú que ellos van limpios, estoy destrísimo"

Mientras tanto en el multiverso: Grison es Policía Nacional 👮🏻‍♂️#LaRevuelta pic.twitter.com/BR5vZMgHGW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 11, 2024

La respuesta del sindicato UFP

El sindicato Unión Federal de Policía no tardó en responder con dureza a través de su cuenta oficial en X. En su mensaje, dirigido directamente al programa, aseguraron: "Cuando queráis ponemos nuestra formación sobre la mesa para que habléis con conocimiento de causa. Cuando queráis hablamos de nuestros controles y estricta normativa sobre el consumo de drogas y las graves consecuencias por su consumo".

También defendieron el rigor de las pruebas físicas y académicas que deben superar los aspirantes: "Cuando queráis hablamos de las unidades con pruebas físicas exigentes y con 'reválidas' para continuar. Cuando queráis hablamos de nuestras pruebas de acceso que difícilmente pasaríais".

Cuando queráis ponemos nuestra formación sobre la mesa para que habléis con conocimiento de causa. Cuando queráis hablamos de nuestros controles y estricta normativa sobre el consumo de drogas y las graves consecuencias por su consumo. Cuando queráis hablamos de las unidades… https://t.co/MVS3mOx3AA — UFP (@ufpol) December 12, 2024

El sindicato no solo centró su crítica en los comentarios de los presentadores, sino también en el hecho de que el programa se emita en una cadena pública: "Entendemos que es un programa de 'humor' aunque no tenga ninguna gracia. Lo que es más grave es que intentan ridiculizar una profesión tan digna como la Policía Nacional desde una cadena pública que nos cuesta más de 1.100 millones de euros al año y un programa que cuesta 28", subrayaron.

Entendemos que es un programa de "humor" aunque no tenga ninguna gracia. Lo que es más grave que intenten ridiculizar una profesión tan digna como la Policía Nacional desde una cadena pública que nos cuesta más de 1.100 millones de euros al año y un programa que cuesta 28. https://t.co/Mu4c0oSw0p — JUPOL (@JupolNacional) December 13, 2024

Además, el sindicato sentenció: "Cuando os reís de la Policía Nacional os reís de 70.000 hombres y mujeres y de miles de aspirantes que cada año quieren formar parte de este estilo de vida. Os reís... pero no hacéis gracia".