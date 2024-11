Coincidiendo con las reveladoras declaraciones de Aldama en las que señalaba directamente a Sánchez en el marco de su declaración sobre la trama Koldo, David Broncano y RTVE pusieron en marcha su maquinaria mediática para destapar unas supuestas amenazas y presiones de El Hormiguero y Pablo Motos valiéndose de un malentendido entre los representantes del campeón de Moto GP, Jorge Martín. Como era de esperar, RTVE, los medios afines y las redes sociales no tardaron elevar un conflicto entre programas de televisión a la categoría de noticia relevante, intentando sin éxito, opacar las declaraciones de Aldama ante el juez.

La respuesta de Pablo Motos a estas acusaciones llegaron este lunes, que comenzó recordando la mayor mentira que ha contado David Broncano en todo este asunto y que ya publicó este medio de comunicación durante el fin de semana: efectivamente, y pese a lo que se dijo en un primer momento, la entrevista al piloto se grabó con total normalidad, sin embargo, un contrato de exclusividad con la cadena, no con la productora, impidió que esa charla se pudiese emitir. Dorna, la empresa organizadora del Mundial, tiene un acuerdo con Atresmedia para la emisión de tres grandes premios de Moto GP. Por este motivo, es lógico que los programas del grupo de comunicación tengan preferencia frente al resto.

"Quiero pediros perdón a la audiencia porque con Aldama, con todas las implicaciones del Gobierno y con la DANA hablaros de una entrevista me da mucho reparo, pero necesito restablecer la verdad", comenzó diciendo el presentador de Antena 3, dispuesto a desenmascarar a su competencia y poner de manifiesto los intereses partidistas que hay detrás de estos ataques. "Se ha hablado mucho de este tema, quizás demasiado, pero hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar".

Motos defiende a su equipo

"De El Hormiguero se habla mucho, de mí también a veces, a veces barbaridades. Supongo que ser un programa visto durante tantos años te lleva a una gran exposición con cosas buenas y con cosas malas y yo eso lo he asumido siempre y yo siempre he intentado evitar polémicas, incluso cuando desde otros programas de la competencia se han hecho y se hacen contra mí de manera continuada pullas de mal gusto, irrespetuosas camufladas de humor cuando en realidad son ataques. Y lo aguanto", dijo, haciendo referencia a los comentarios (disfrazados de humor) que han tenido que sufrir por parte de La Revuelta y David Broncano desde que comenzaron su andadura en la pública. "No tengo ningún problema, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo y se insinúen cosas que no son ciertas", añadió visiblemente molesto y preocupado por el daño que han hecho a su equipo.

Con respecto a las acusaciones de frenar la entrevista de Jorge Martín, asegurando que desde El Hormiguero se realizaron presiones y amenazas, Pablo Motos dejó claro que lo único que han hecho en estos 19 años de éxitos es trabajar y luchar para sacar el programa adelante: "En El Hormiguero, como llevamos haciendo desde hace 19 años, planificamos con mucha antelación a los invitados porque queremos ofrecer el mejor programa. Las entrevista con Jorge Martín estaba cerrada y pactada desde el 29 de octubre y el compromiso de su equipo era de que la primera entrevista iba a ser para El Hormiguero. Y lo reclamamos porque para nosotros ofrecer el mejor programa es muy serio".

Como ya se había comentado, efectivamente la productora se "sorprendió" al ver el anuncio del piloto en redes sociales de su visita al programa de La 1 e hicieron las llamadas correspondientes para pedir explicaciones a sus representantes: "Nos dicen que ha habido una falta de coordinación con las personas que llevan su agenda". Y ellos son los que deciden, respetando el citado contrato, que la entrevista se haría "pero no se podría emitir" hasta que el piloto pasase por el programa de las hormigas.

Una vez más, queda de manifiesto que Broncano y su equipo sabían desde primera hora de la tarde, que esa entrevista no se podría emitir y aún así, continuaron con las grabaciones.

Convirtiendo una polémica en "cuestión de Estado"

"No estaría aquí dando esta explicación con algo que sucede todos los días en los periódicos, los medios, las radios y la televisión si no se hubieran contado las cosas para que parezcan lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública. Una televisión pública que pagamos todos", añadió Pablo Motos, que también tuvo unas palabras para RTVE y la "mala praxis" que han demostrado al tratar este tema en sus informativos y principales mesas políticas: "Una televisión que estimó que este era uno de los tres temas más importantes del día. Un malentendido de un invitado se consideró una de las noticias más importantes de los informativos, pero también de muchos programas".

Y continuó: "Y si tanta trascendencia tenía, tendrían que haber llamado a la otra parte, como así hizo la mayoría de los medios. Nadie de Televisión Española ha llamado a El Hormiguero ni a Atresmedia. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo que es el de contrastar la información".

Como bien señaló Pablo Motos, y ya denunciamos desde este medio, detrás de esta polémica prefabricada hay "otros intereses": "Vales más por lo que callas que por lo que dices. Que se caiga un invitado le pasa a todos y ahí está la destreza de un buen equipo para salir adelante. Nos ha pasado a nosotros, les ha pasado a cualquiera que se dedique a esto".

El presentador concluyó lamentando que se haya transformado "un tema así en una cuestión de Estado", pidiendo que se vuelva a hacer televisión y entretenimiento "de verdad y de calidad".

Broncano insiste en los ataques y alimenta la polémica

Lejos de dejar pasar el tema, Broncano y su equipo insistieron este lunes con sus ataques y sus pullas a la competencia. Para ello, invitaron a una supuesta vetada por Pablo Motos, la cantante Rigoberta Bandini.

as bromas sobre el programa de Antena 3 comenzaron ya en los primeros minutos de entrevista: "El viernes a primera hora de la mañana me pusiste un mensaje y me dijiste: David es que me han llamado desde El Hormiguero. Y yo no puede ser", dijo el presentador a la cantante de "No sé porque dan tanto miedo nuestras tetas", aquel tema con el que nos intentó representar en Eurovisión.

"¿Sabías que era broma, no?", contestó la invitada, confesando un supuesto veto de Motos: "Yo estoy vetada además, yo no puedo ir. Ni siquiera lo sé. No he ido ni una vez pero una vez que se sugirió se dijo no", dijo, sumándose a la fiesta. La cantante cree saber las razones de esta prohibición: "Igual fue porque dije la palabra teta en su momento, no sé. De ahí a tal..." dijo, haciendo referencia a su tema eurovisivo. No obstante, matizó que nunca había conocido las verdaderas causas de no ir a hacer promoción al programa de las hormigas aunque considera que la letra de una de sus canciones más exitosas pudo ser la razón de este veto.

Estas no fueron las únicas referencias a El Hormiguero que se realizaron durante la noche del lunes, pues Broncano lamentó que la entrevista con Jorge Martín no se pudiese emitir y bromeó sobre Hugh Grant y los comentados ciervos que ese emitieron en la última franja del programa del jueves: "Muchas gracias por seguir la berrea del jueves pasado. Yo me imaginé luego a Hugh Grant diciéndole al manager: '¿Qué tal las audiencias? ¿Hemos ganado?' Y el otro diciendo 'Sí, hemos ganado por tres décimas contra unos ciervos".

Intentando desviar el tema para no reconocer que mintió cuando dijo que el entrevistado no había podido salir del camerino, Broncano dijo: "Han descubierto que hemos grabado la entrevista con Jorge Martín. Cómo si no se pudiera... También me puedo ir a grabar un podcast a mi casa. Lo que no se podía es emitir (...) Siempre se usa lo de que las presiones con los invitados se ha hecho toda la vida. Es lo que más rabia me da en la vida. 'Siempre se ha hecho así', claro, también se tiraban cabras del campanario".

Concluyó su intervención, convocando a su compañeros de programa para ver juntos el programa de Pablo Motos: "Cuando se emita en directo esta conversación en La 1, nosotros vamos a estar viendo El Hormiguero".