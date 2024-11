Aunque hasta pasadas las 12:47 horas de este jueves no se producirá la votación que previsiblemente le coronará como nuevo presidente de RTVE, José Pablo López lleva días ejerciendo en la sombra. El elegido por Moncloa aparece con su nuevo cargo en Wikipedia desde el pasado 22 de noviembre, tal y como se puede comprobar en el historial de dicha web. Sin embargo, este no sería su único movimiento.

Según fuentes internas de RTVE, él mismo sería el artífice de la polémica abierta entre David Broncano y Pablo Motos. "Hay que desgastarle como sea", sería la consigna que el propio López habría hecho llegar al presentador de La Revuelta, que lleva una semana acusando al de Antena 3 de robarle la entrevista con Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, que finalmente ha pasado este miércoles por el plató de El Hormiguero.

Pese al malestar que este episodio habría causado en TVE, nadie se puso en contacto con Atresmedia para aclarar lo sucedido, razón por la cual el propio Pablo Motos ya dejó caer hace unos días que le costaba creer "que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió".

Las fuentes consultadas por este periódico corroboran ahora que sí los hay y que la estrategia de Broncano estaría diseñada por el que desde hoy será el presidente de RTVE, el mismo que ya en su comparecencia en el Congreso de los Diputados confesaba haber dirigido la operación que terminó con su millonario fichaje. "Yo estuve detrás de la contratación de Broncano; es más, yo lo propuse, lo confieso", dijo a preguntas de Vox.

Una operación fraguada desde hace meses

Su empecinamiento le llevó el pasado mes de marzo a ser destituido como director de Contenidos por la entonces presidenta, Elena Sánchez, que también acabó siendo cesada tras una encarnizada guerra que fuentes de RTVE explicaban en la obsesión de Moncloa por desbancar a Pablo Motos, líder en el prime time y particularmente crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En aquel momento, en la corporación se daba por hecho que el Ejecutivo le rescataría en cuanto pudiera como agradecimiento a los servicios prestados, por lo que su nombramiento como director de RTVE bien podría ser el premio a cobrar. Ahora, sin embargo, todavía le queda por cumplir la segunda parte de su encargo: hundir definitivamente a El Hormiguero.

Dos versiones y una realidad

Aunque Broncano ha cosechado unos índices de audiencia mucho mejores de los que se esperaba, Pablo Motos sigue ganando la batalla de las audiencias la mayor parte de las semanas. De ahi que José Pablo López haya ordenado al presentador de La Revuelta sacarle todo el partido posible al incidente de la entrevista de Jorge Martín, incluso a costa de ocultar la verdad de lo sucedido.

"Iba a venir. De hecho, está aquí abajo, y, como un rato antes, nos han dicho que en El Hormiguero se habían enterado de que Jorge Martín venía primero aquí. Como no quieren que nadie vaya antes aquí que allí, han movido sus hilos. Ellos tienen formas de presionar en estas cosas, y nos ha dicho Jorge que no podía hacer el programa porque, si no, pasarían algunas cosas", aseguraba Broncano el pasado jueves.

La realidad, sin embargo, es que el piloto sí grabó la entrevista y que TVE podrá emitirla cuando lo estime oportuno a partir de este jueves. "En El Hormiguero, como llevamos haciendo desde hace 19 años, planificamos con mucha antelación a los invitados porque queremos ofrecer el mejor programa. La entrevista con Jorge Martín estaba cerrada y pactada desde el 29 de octubre y el compromiso de su equipo era de que la primera entrevista iba a ser para El Hormiguero", explicaba Motos días después, recordando, además, que esa "primicia" tenía toda la lógica del mundo por cuanto es Atresmedia quien tiene los derechos de emisión del Mundial de motociclismo.

Al enterarse de que el piloto acudiría ese día a La 1, llaman a sus representantes para pedir explicaciones y lo que les dicen es que "ha habido una falta de coordinación con las personas que llevan su agenda". Así, son ellos mismos los que, respetando el contrato que habían firmado, comunican a TVE que la entrevista se grabaría "pero no se podría emitir" hasta que el piloto pasase por el programa Antena 3.

Un malentendido convertido en "cuestión de Estado"

A pesar de tratarse de un malentendido y de haber contratos de por medio, RTVE decidió entonces elevar a poco menos que una "cuestión de Estado" la polémica; algo que, tal y como ahora desvelan a este periódico fuentes de la corporación, habría sido orquestado por el propio José Pablo López. Así, a pesar de todos los casos de corrupción que acechan al Gobierno, la televisión pública "que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos", como denunció Pablo Motos, decidió incluso abrir los informativos con esta polémica.

"Lo que era un mero malentendido con un invitado fue convertido en una de las noticias principales del telediario, ocupando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de la televisión pública de esa misma noche y durante todo el día siguiente. Sinceramente, creo que hay noticias mucho más importantes que afectan mucho más a los ciudadanos", denunció el presentador, que desveló, además, que nadie se puso en contacto con ellos para aclarar el asunto.

"Es muy sorprendente que nadie de TVE nos haya llamado ni a nosotros ni a Atresmedia. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Por eso, a todo el equipo y a mí nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió", deslizó ya hace unos días Pablo Motos.

La versión que ofrecen a este periódico fuentes de RTVE explica a la perfección por qué se actuó de esa manera: José Pablo López, que ya trabajaba como presidente en la sombra, vio una oportunidad única para desgastar al principal rival de David Broncano y de Pedro Sánchez, el hombre que hace tiempo dejó muy claro cuál era el enemigo a batir.