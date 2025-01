La paz entre Pablo Motos y David Broncano cada vez más cerca gracias a Alejandro Sanz

La visita de Alejandro Sanz este jueves en El Hormiguero ha sido el escenario de un gesto que podría poner fin a la tensión existente entre Pablo Motos y David Broncano. Tras varios meses de declaraciones cruzadas y rumores, el cantante se presentó como un mediador para restablecer la relación entre los dos presentadores, dejando claro que su intención era "pacificar".

El encuentro transcurrió en el marco de la promoción del próximo disco de Sanz, que verá la luz en primavera, aunque el artista sorprendió al desviar la conversación hacia el supuesto conflicto entre los presentadores de El Hormiguero y La revuelta. "¿Por qué no hablamos de tu pelea con David?", preguntó Sanz, pillando por sorpresa a Motos.

El comentario desencadenó un intercambio en el que Alejandro Sanz aprovechó para actuar como intermediario. "Juego al tenis con él de vez en cuando y está muy triste con esto porque él desearía que os llevarais muy bien", explicó Sanz, mientras Motos se justificaba diciendo que no tenía ningún problema con Broncano. "Que yo no tengo nada contra él. Lo que se ha inventado la prensa y lo que te estás inventando tú", replicó el presentador.

"Querido David, pelillos a la mar"

Aprovechando que Sanz visitará el lunes el programa de Broncano, el cantante propuso llevarle un mensaje en nombre de Motos para suavizar las tensiones. "Como me obligaste a venir aquí antes que ir allí porque si no, no podía ir…", bromeó, refiriéndose al orden de las entrevistas que tanto se comentó anteriormente.

"Quiero pacificaros porque creo que los dos lo estáis deseando. En el fondo, tenéis algo". Motos, entre risas, accedió a la propuesta y tomó papel y bolígrafo para escribir el mensaje que Sanz le dictó en directo: "Querido David, pelillos a la mar. Te deseo lo mejor. Espero que nos veamos pronto. Te quiero, tu Pablo. Y a Ricardo y a Grison también", fue el mensaje con el que el presentador quiso poner fin a la disputa.

La carta desató las risas en el plató, mientras Sanz bromeaba: "Con esto me ahorro dos cosas: una pelea y el regalo que le tengo que llevar".

El próximo lunes, Alejandro Sanz estará en La revuelta, donde entregará la carta escrita por Pablo Motos. Las expectativas sobre cómo reaccionará David Broncano no ha hecho más que crecer. Este episodio podría marcar un punto de inflexión en la relación entre ambos programas y, sobre todo, entre sus populares presentadores.