Miguel Lago ante su estreno como presentador en Telemadrid: "Vamos a pisar algunos callos"

El humorista gallego, conocido por su crítica caústica contra el Gobierno, estrena este viernes programa en Telemadrid. La cadena autonómica ha confiado en él para que dirija "La Noche Golfa", un programa con el que pretende no dejar indiferente a nadie. Como bandera, la libertad.

En Telemadrid son conscientes de que la apuesta es arriesgada. Lago comenzará "La Noche Golfa" (LA-GO, nótese el juego de palabras) a las 21:30, para intentar atrapar a la audiencia que todavía no haya conectado con "El desafío" (Antena3) o "De Viernes" (Telecinco). Son conscientes de que van a pelear con los buques insignia de las dos cadenas privadas mayoritarias. Pero precisamente por eso han elegido el viernes para colocar este programa de autor. Existe un público de una edad indeterminada que no disfruta ni con el corazón ni con las pruebas de habilidad y que busca un producto diferente en el que predomine el humor inteligente.

Ahí precisamente Miguel Lago tiene un máster. Lleva más de treinta años dedicado a hacer reír a la afición con sus monólogos ácidos, sus comentarios deslenguados y su habilidad para interactuar con el público. "Agradezco enormemente el ejercicio de confianza" de los responsables de la cadena, que todavía no saben por dónde van a venirles los golpes. Son conscientes de que las bromas de Miguel Lago podrían acabar protagonizando alguna comparecencia del director de Telemadrid en la Asamblea. Sin embargo no hay consignas. Sólo se ha establecido una línea roja: "Sólo vamos a evitar lo que no haga gracia".

Belén Esteban y María Patiño en el segundo programa

El programa, de hora y media de duración, contará con un arranque en forma de monólogo de Lago. Después, una entrevista a un personaje famoso que tendrá que participar con el resto de humoristas en pruebas del tipo a "Yo nunca", seguramente desconocidas para millenials y posteriores. El día del estreno será David Bustamante, que compartió concurso con Miguel Lago en "Tu cara me suena" y ahora es uno de sus mejores amigos. Pero el plato fuerte viene en la segunda entrega: Belén Esteban y María Patiño son las estrellas invitadas.

"Han sido muy generosas aceptando la propuesta", comenta Miguel Lago. "No tienen ni idea de en qué consiste el programa y han dicho que sí a la primera". Y gratis. Ningún invitado cobrará por su presencia en el programa de la televisión pública, de modo que los odiadores profesionales del humor a veces contrario a Pedro Sánchez de Lago no podrán usar el dispendio como excusa para criticarle.

"Tenemos el mismo presupuesto para el programa que La Revuelta para el cátering", bromea Lago. Pero eso no le quita ni un ápice de ganas: "Juego en la misma liga que Broncano y Motos, la diferencia es que ellos llevan un coche de lujo y yo conduzco un utilitario".

Sin embargo, el plato fuerte viene por parte del elenco de cómicos que van a acompañar a Lago durante todo el espacio. "Aunque es un programa de autor, he tenido la suerte de rodearme de gente muy buena" Nombres conocidos como Valeria Vegas o Raúl Massana van a compartir plató con caras que, hasta ahora, pertenecían al circuito de los monólogos, como David Cepo, Coria Castillo o May Te, que sale de Instagram para debutar en la pantalla. Todos ellos son "máquinas de chistes", en palabras de Lago, que le dijeron que sí sin pensarlo en cuanto les hizo la oferta.

Y como todos ellos están acostumbrados al escenario, no podía faltar el público. Tendrá un papel esencial cada gala y encima también está saliendo gratis. Tienen llenos los primeros programas porque asistir a "La Noche Golfa" va a ser lo más parecido a ir al teatro, pero desde la pequeña pantalla.