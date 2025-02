Máximo Huerta bromea con Ana Rosa de su papel de ministro: "Se van a acordar más de mí que de algún..."

El programa de Ana Rosa ha vuelto a las mañanas de Telecinco con buenos datos de audiencia y recuperando algunos de sus colaboradores más conocidos como Máximo Huerta. Han pasado diez años desde que presentadora y colaborador se despidieron en el plató del programa pero este miércoles se han reencontrado.

"Le fui a buscar y le encontré. Ha pasado mucho tiempo, tiempo en el que él ha hecho muchas cosas y yo también. Hoy se incorpora a este Aperitivo (la nueva sección del programa) Máximo Huerta", dijo Ana Rosa Quintana para dale la bienvenida.

"Has escrito libros, has montado una librería, has sido ministro, has dejado de serlo...", recordó la presentadora sobre el breve paso de Huerta por el ministerio de Cultura. "Eso se me había olvidado", contestó él, que apenas duró siete días en el cargo por sus problemas con Hacienda. "Es que te duró muy poco", bromeó Ana Rosa. "Pero se van a acordar más de mí que de algún...", dijo el exministro mordiéndose la lengua.

La presentadora reaccionó al comentario mostrándole su apoyo firme: "Contigo se te ha producido la mayor injusticia que se pudo producir porque mira ahora lo que estamos viendo". "Como diría María Teresa Campos, eso me lo tendrías que haber dicho en su momento", apuntó él. "Te lo dije", concluyó la presentadora.