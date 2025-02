Marcelo anuncia en 'El Hormiguero' sus planes en el mundo del arte: "Me jubilo del fútbol, pero no de la vida"

La leyenda del fútbol brasileño, Marcelo Vieira, visitó la noche de este lunes El Hormiguero, presentado por Pablo Motos. Durante la entrevista, el exdefensor del Real Madrid anunció su retirada definitiva como futbolista profesional y sorprendió al público al compartir los nuevos proyectos en los que se embarcará, relacionados con el arte, la música y el cine.

Marcelo, que disputó 16 temporadas con el club blanco y se convirtió en uno de los jugadores más emblemáticos de la historia reciente del equipo, se mostró satisfecho con su carrera deportiva. "He hecho todo lo que tenía que hacer en el mundo del fútbol, no he tenido lesiones largas y he podido jugar en el mejor equipo del mundo", expresó al inicio de la conversación.

El brasileño destacó que su decisión no se debe al cansancio ni a la falta de motivación, sino a la necesidad de explorar nuevas facetas personales y profesionales. "Llega un momento en el que tienes que hacer otras cosas. No estoy cansado del fútbol, pero quiero hacer otras cosas y hay una edad en la que el cuerpo ya no da más", explicaba.

Sus nuevas metas fuera del campo

Lejos de mostrarse melancólico por el fin de su etapa como futbolista, Marcelo afirmó sentirse entusiasmado con su "vida de jubilado". "Me jubilo del fútbol, pero tengo muchas cosas que hacer", señaló. El brasileño explicó que desea dedicar más tiempo a su familia y a sus hijos, además de centrarse en sus propios negocios y nuevos intereses. "Quiero estar cerca de la familia, llevar a los niños al cole, salir con mi mujer por la noche. Tengo una empresa de gestión de jugadores, un equipo en Brasil… ahora tengo más tiempo para esto", detalló.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la entrevista fue la incursión de Marcelo en el mundo del arte y la música. "Me quiero meter en el mundo del arte, de la música, hacer películas con mi mujer, que es actriz", reveló. El exfutbolista explicó que desea apoyar a artistas urbanos y participar en proyectos que impulsen la creatividad en este ámbito. "Quiero ayudar a la gente que hace arte, galerías, el arte más urbano, como en Malasaña. Estar cerca de la gente que pinta paredes. Ayudar a la gente del arte callejero, creo que es bonito y hay que mirarlo", apuntó.

En cuanto a la música, Marcelo confesó su pasión desde la infancia y su intención de participar en la producción musical. "La música me encanta desde pequeño, conozco cantantes y quiero hacer una producción de una canción y tratar de encajarla con letras de cantantes, ofrecerles mis ritmos", desveló.

Los lazos con el Real Madrid

El exfutbolista brasileño, también mencionó su interés en el cine, especialmente en colaborar con su esposa en futuros proyectos cinematográficos. "Quiero grabar algunas escenas con mi mujer antes de meterme de lleno en otros proyectos", afirmó. Sin embargo, aclaró que, por el momento, no contempla una carrera como entrenador, aunque algunos de sus excompañeros ya han dado ese paso en la cantera del Real Madrid. "Me lo planteo, pero ahora tengo tiempo para lo mío, para todos mis proyectos. El Madrid siempre será mi casa y algún día estaré cerca o dentro del Real Madrid", aseguró.

Marcelo también tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del club, Florentino Pérez, con quien mantiene una relación cercana. "Me llevo muy bien con Florentino, me ha ayudado muchísimo", destacó. Durante la entrevista, Pablo Motos recordó una anécdota con el presidente del Real Madrid: "Un día estuvimos solos durante un tiempo en un sitio y le dije que viniera al programa, que iba a quedar contento con la entrevista. Él me respondió: ‘¿Te va bien? Pues sigue así’", relató el presentador.

Marcelo aprovechó la oportunidad para hacer un repaso de su trayectoria en el club blanco, agradeciendo a todos los entrenadores que lo guiaron a lo largo de su carrera. Al ser preguntado por el jugador que más lo impresionó durante su tiempo en el equipo, el brasileño no dudó en destacar a un excompañero en particular: "Isco", respondió de manera concisa.