Jordi Roca desvela quién es el chef más "forrado" de España y confiesa cuánto dinero tiene él

Jordi Roca, considerado como uno de los mejores reposteros del mundo, fue invitado al programa de La Revuelta en la noche del lunes. El chef sorprendió al presentador y a sus colaboradores con un postre especial elaborado especialmente para el programa. Con un bombo y una capa de chocolate blanco, deleitó al presentador del programa, quien no tardó en descubrir la magia en las manos del chef de Gerona.

Un chef que, pese a tener problemas de afonía desde 2010 por una enfermedad rara llamada distonía cervical, poco a poco está volviendo a recuperar su voz. Aunque se ve obligado a hablar prácticamente susurrando, ya que sus cuerdas vocales se abren y dejan pasar el aire, tiene que susurrar para no cansarse demasiado. Eso sí, "cuando grito o cuando me pongo agresivo, se me escucha que te cagas", decía el chef gerundense.

El chef más "forrado"

Uno de los temas que más repercusión ha tenido ha sido el tema económico. Uno de los dueños del reconocido restaurante El Celler de Can Roca comentó que hay unos cuantos chefs bastante más "forrados" que él, como los tres jurados de MasterChef, refiriéndose a Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Sin embargo, quien realmente se lleva la palma es Karlos Arguiñano: "Escuela, productora, libros cada año...", proseguía el chef, defendiendo que, sin ninguna duda, el chef vasco es quien más dinero tiene.

👨🏻‍🍳💸 El cocinero más forrao de España. Mira que hay candidatos eh. #LaRevuelta pic.twitter.com/yLHWMUR6Ru — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 17, 2025

Otro nombre que salió a la palestra fue el de Chicote. El chef, presentador de las campanadas de Antena 3, es otro de los grandes nombres y de los que más proyectos tienen a sus espaldas. "Por ahí, por ahí", decía Roca cuando mencionaban el nombre de Alberto Chicote al nivel de los jurados de MasterChef y de su compañero de antena Karlos Arguiñano.

"Soy millonario, tengo entre 8 y 9 millones"

Cuando llegó el turno de hablar de su dinero, uno de los dueños de El Celler de Can Roca puso en contexto a la audiencia: "Somos 300 trabajadores. Mucha gente, muchos sueldos... y todo lo que ganamos, lo invertimos", explicó. Luego añadió: "Tengo entre ocho y nueve millones", y tras los aplausos del público, remató diciendo que esa medida económica era en pesetas: "Me gusta más en pesetas", comentó el catalán, provocando la risa del público.

El chef acudió al programa de La 1 para presentar su nuevo libro, escrito junto a sus sobrinos Marc y Martín Roca: La nevera llena, aquí no se tira nada. Un nuevo libro escrito por el chef, que se une al proyecto que está comenzando y que tiene relación con su profesión. El repostero ha creado una marca de perfumes llamada Roca Perfums, que consta de una línea de perfumes inspirada en algunos de sus postres de El Celler de Can Roca. Los aromas han sido creados junto al perfumista Agustí Vidal.