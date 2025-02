Fernando Tejero desvela los motivos de su marcha de 'La que se avecina'

Fernando Tejero es, sin duda, uno de los rostros más reconocidos de la televisión española. Desde su papel como Emilio en Aquí no hay quien viva hasta su icónico Fermín Trujillo en La que se avecina, Tejero ha sabido meterse en la piel de los personajes para ganarse a la audiencia.

Ahora, el actor ha decidido cerrar un capítulo importante de su carrera y ha hablado sin tapujos sobre ello en su reciente visita a La Revuelta.

"Tenía pensado irme hacía ya varias temporadas"

Para los fans de la serie, el personaje de Fermín Trujillo se había convertido en un pilar fundamental, por lo que la noticia de la salida de Tejero dejó a muchos sorprendidos. Sin embargo, el actor cordobés ha querido aclarar que su decisión no ha sido repentina, sino que llevaba tiempo meditándola.

"Ya me he ido. Van a hacer dos temporadas más, yo en la 15, que es la última, salía en un capítulo solamente", comenzaba explicando el actor. "Yo ya tenía pensado irme hacía ya varias temporadas, porque me canso de repetir siempre lo mismo", aseguraba.

"Yo estoy muy contento con el personaje, pero uno siente cuando tiene que cerrar una etapa, y yo esta la he cerrado", ha confesado.

El actor también aprovechó su intervención para recordar que su trayectoria va mucho más allá de sus icónicos personajes en televisión. "Los dos personajes que he hecho en televisión han sido súper mediáticos, durante unos años fui Emilio, ya la gente me conoce por mi nombre, y luego Fermín. Yo he hecho 50 películas, tengo muchísimos premios, pero eso la mayoría de la gente no lo sabe", ha sentenciado.

A pesar de su despedida, Tejero ha expresado su agradecimiento a los creadores de la serie, los hermanos Caballero, y a sus compañeros de reparto. "No me voy por prejuicio ni por nada, estoy súper agradecido, pero cuando no me siento cómodo en un sitio, sé que ya se ha acabado", concluía.

Fernando Tejero deja 'La que se avecina' «No me voy por prejuicio, estoy muy agradecido a los hermanos Caballero y al público» «Son etapas. Cuando no me siento cómodo en un sitio es porque se ha acabado» «He hecho 50 películas y la mayoría de la gente no lo sabe» #LaRevuelta pic.twitter.com/BQC5sDo6s1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2025



Además, Tejero ha compartido una curiosa anécdota sobre una de sus frases más míticas. "El ‘poquito de por favor’ era una frase que yo se la oí a Carmen Ruíz en La catarsis del tomatazo y la empecé a utilizar en mi vida", explicó el actor. De hecho, llegó a decirla durante el rodaje de Días de fútbol, aunque finalmente cortaron la escena en la que la utilizaba. "Entonces yo la dije cuando empecé la serie Aquí no hay quien viva, la escuchó Alberto Caballero, y se la adjudicó a Emilio" relató Tejero. Además, el actor cuenta que le recomendaron registrarla porque todo el mundo la repetiría, y así ocurrió, aunque él no siguió el consejo.

Fernando Tejero y David Broncano zanjan su polémica con un beso en directo

Pero la entrevista no solo sirvió para hablar de su trayectoria, sino también para saldar una cuenta pendiente entre ambos. Tejero apareció en el plató con una camiseta en la que se leía ‘Soy el peor invitado de Broncano’, en alusión a unas declaraciones que el presentador hizo en una entrevista con Ibai Llanos, donde aseguró que el actor había sido el peor invitado en La Resistencia.

"Dudo que dijese yo eso...", intentó justificarse Broncano, pero Tejero fue claro: "A mí me dolió muchísimo, te lo prometo. Luego lo arreglaste diciendo que no el peor, pero que te defraudé porque te caía muy bien y no entré al trapo".

Tras un intercambio de reproches en tono de humor, Broncano se disculpó: "Me disculpo, más que por decirlo, por no saber ese día empatizar contigo y reconducir la situación". Tejero aceptó la disculpa, pero la verdadera sorpresa llegó cuando el público empezó a corear que se besaran y así fue.

"En realidad, yo lo que quería conseguir era esto", expresó entre risas el actor.