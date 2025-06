Estrella Morente rescata la polémica de los versos taurinos en 'Operación Triunfo' y acusa a Nia de mentir

Han pasado cinco años desde que Estrella Morente protagonizara uno de las actuaciones más polémicas de Operación Triunfo 2020. La cantaora interpretó la canción Volver junto a Nia Correia, ganadora de aquella edición, y aprovechó su intervención para cantar unos versos taurinos de José Bergamín, algo que generó un enorme revuelo entre los seguidores del programa. "Ni el torero mata al toro / ni el toro mata al torero / los dos se juegan su vida / a un mismo azaroso juego", entonó Morente ante el estupor del programa y de la cadena.

Ahora la artista ha vuelto a hablar del acoso virtual que recibió entonces y lo hizo en el programa Chester de Risto Mejide, donde acusó a Nia de mentir porque, según ella, sí estaba avisada de los cambios en la actuación. "Y ella, si me está escuchando, lo sabrá, la avisé. No me puse a contarle los textos que iba a cantar ni esa niña sabía de los toros (...) Me entristeció que ella no dijese ‘sí, señores, vosotros no estabais avisados pero a mí Estrella sí me dijo que iba a hacer una introducción’. Ella no puede decir que no. Nia, tú tendrías que haber sido honesta porque si quieres ser artista, en la vida lo primero que tienes que ser es honesto", dijo Estrella dirigiéndose directamente a la canaria.

el añito que lleva la pobre Nia, primero Ana Obregón y ahora Estrella Morente llamándola mentirosa porque sabía que iba a decir un discurso a favor de la tauromaquia pic.twitter.com/VZ5CVL8PJL — ☂️ (@oleemequivocao) June 2, 2025

Al día siguiente, durante el repaso de la gala que hacen los concursantes con los profesores, Nia habló del ‘incidente’ y aseguró que no estaba al tanto del cambio. "Ella me dijo que si me importaba que hiciese un par de cambios para calentar. Que no me asustara, que iba a ser para calentar. Me asusté un poco al principio porque dije ‘es otra canción y yo no sé cantar esto", confesó ante Noemí Galera. Para la directora de la Academia de OT, "no era el lugar y era el momento de Nia, el momento para que ella fuera la prota y un momento para que las dos estuvieran juntas, pero al final fue su momento... [de Estrella]".

No es la primera polémica que salpica a Nia este año. A principios de 2025 el presentador Roberto Herrera aseguró que su compañera en las Campanadas de las Islas Canarias terminó llorando "a lágrima viva" por el trato recibido por Ana Obregón durante la grabación del spot. "No me gusta seguir hablando de esto porque estoy yo currándome mi carrera y mis cosas para que ahora salga esto y la gente me asocie a esto, sinceramente prefiero que no… No he abierto la boca y hasta aquí. No quiero decir nada. Solo que Roberto no dijo ninguna mentira y yo no he abierto la boca", afirmó, confirmando las palabras de Herrero.