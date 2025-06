Ana Guerra ha mostrado una vez más su versatilidad artística al lanzado a participar en ‘Tu cara me suena’ e interpretando a artistas como Ana Torroja, Alicia Keys, Calle 13, Dua Lipa o Leire Martínez. Su paso por el programa está siendo una experiencia "muy enriquecedora".

"Puedes aprender de los cuatro costados del programa", asegura sobre la adaptación de cada semana, sin embargo, también asegura que es "agotadora". "Yo creo que Rosana ha sido una de mis favoritas", dice sobre una de las actuaciones a la que tiene más cariño "y algunas que están por llegar, que todavía no puedo decir", adelanta con sorpresa. La cantante tinerfeña, conocida por su paso por ‘Operación Triunfo’, no es nueva en el formato. Ya participó como invitada en la cuarta temporada del programa, donde junto a Lola Índigo interpretó Sin pijama de Becky G. Asimismo, Ana Guerra también ha sido objeto de imitaciones en el programa, como la que realizaron Cristina Pedroche y Anna Simón al interpretar Lo malo.

Su apoyo al nuevo disco de Aitana

Aitana y Ana Guerra forjaron una gran amistad dentro de la academia de OT. Precisamente han sido sus grabaciones y actuaciones en Tu cara me suena las que no le permitieron asistir a la Listening Party de su amiga: "Me invitó a la presentación".

🔴 Ana Guerra desvela el motivo por el que no acompañó a Aitana en su 'Listening Party': "Lo voy escuchando a cachos" Informan @carlacastejon y @MariaCaba20 pic.twitter.com/WpNH4YYeAm — CHIC (@ChicRevista) June 6, 2025

El nuevo disco de Aitana se ha convertido en todo un éxito, pero Guerra todavía no conoce todas sus canciones: "Lo voy escuchando a cachos". Sin embargo no duda en afirmar que todo lo que ha escuchado hasta ahora "son temazos".

El futuro de Ana Guerra

La cantante está arrancando su nueva gira anunciando conciertos en sus redes, de momento, Plasencia y Tenerife, su tierra: "Me hace mucha ilusión". Guerra acaba de lanzar ‘La llama’, su nuevo single, "el bolero que no había cantado hasta ahora".