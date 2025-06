Los pequeños del 'boom influencer' crecen: menos rostros pero cada vez más bebés en las redes sociales

El evento Casa Mó de Multiópticas ha reunido a numerosos artistas e influencer en el estreno del verano. Un photocall con numerosos rostros conocidos, y es que resulta que la mayoría de ellos se han convertido en padres en los últimos años o meses y han aumentado el número de miembros de la familia.

A todo ello, se suma, la decisión de no mostrar el resto de los pequeños, algo que se ha acentuado en los últimos tiempos, por el aumento de años y los rasgos físicos más marcados de los pequeños y por la aparición de tecnologías como la IA que ponen en peligro su día a día.

La familia Páramo

María G. de Jaime y Tomás Páramo llevan tiempo siendo una familia de cinco: "Ya sentimos como que nos hemos adaptado. Al principio cuesta un poco haciendo malabares un poco cada día entre los niños, el trabajo, llegar a todo... pero bueno, familia numerosa". Los padres de Tomás, Cata y Fede comentan que los pequeños tienen diferente carácter: "Son totalmente distintos. Cada uno tiene una personalidad muy marcada".

La familia tiene clara la decisión de no mostrar el rostro de su primogénito desde que cumplió cierta edad, y siempre lo han compartido con naturalidad. "Cada uno al final con sus hijos decide qué hacer y qué no", comenta María, "Creo que nada es lo correcto, pero realmente nosotros pensamos que es lo mejor para nuestros hijos y lo seguiremos haciendo con los demás". "Es un punto de inflexión en el que pasan de ser como bebés a niños y hacerse más mayores", añade Tomás apuntando lo que ya ha reflexionado en varias ocasiones. "Tampoco queríamos que por nuestra profesión se pudiesen ver afectados en algún momento".

Profesionalmente, la pareja triunfa en redes y Tomás está ·muy contento pese al vértigo que tenía" por la acogida y el feedback de su nuevo libro ‘Si supieras quién soy’. Además, María comparte su gusto por el ballet, una afición que ha publicado por redes y que comparte con su hija Catalina: "Siempre es buen momento para empezar con cosas que te emocionen. En realidad es porque de pequeña lo hacía entonces, pues como que me recuerda a mi infancia y me está gustando".

Pelayo: el bebé de Gimeno y Aragón

Los Páramo también han compartido la felicidad por la nueva noticia de sus amigos Bea Gimeno y Nacho Aragón: la llegada de Pelayo. El hijo de Emilio Aragón espera su primer hijo: "Están super contentos". "Nosotros también", añaden Tomás y María, "porque ya por fin, más amigos nuestros con hijos, que para nosotros es una emoción increíble". La pareja confirma que siempre animan a todos sus amigos a tener hijos: "Ahora estamos en una época que muchos amigos nuestros están embarazados o con niños, así que muy felices".

El nuevo bebé de Iera: el nombre más difícil

Pasando de cinco, a una familia de seis. Iera Paperlight espera su cuarto hijo y se encuentra "disfrutando muchísimo del embarazo y de todo lo que conlleva", dice con una sonrisa. Sin embargo asegura que "les va a costar mucho" tomar la decisión del nombre del pequeño. "Nos condiciona que son nombres muy especiales", comenta, "ahora no va a ser Pedro", descarta. La participación de los tres hermanos en la elección hace más complicada la decisión: "Dan unas ideas que no están muy acertadas".

En cuento a su futuro asegura que tiene un par de proyectos entre manos que están a punto de salir, pero que todavía se mantienen en secreto. Sin embargo, revela otro que es una marca de café de especialidad, aunque todo sin dejar de lado las redes sociales, su gran trabajo: "Me apasiona y me maravilla".

María Fernández Rubíes no trabaja con sus hijos pero si los muestra cuando ella quiere

Los pequeños de Frubies ya han crecido, con casi 3 y 5 años los pequeños "juegan un montón entre ellos. Es muy guay verles". Pese a su corta edad asegura que se diferencian mucho por el carácter, mientras que el pequeño "es muy Fernández Rubíes", el mayor "es muy noble, pero tiene mucho fuego. Es más Losada".

Sin embargo, en el dilema de rostros en redes María si muestra las caras de sus dos niños y a la pregunta de si alguna vez se lo ha planteado, la influencer tiene clara su respuesta: "Yo me planteé no trabajar, no hacer campañas que incluyeran niños". "Eso lo tengo clarísimo, sobre todo porque son niños, son bebés y es muy complicado. No lo veía ético", sentencia.

Respecto al tema de la visibilidad, María explica que no cuenta públicamente detalles de la vida de sus hijos: "La gente no sabe dónde vive, a qué colegio van, qué hacen, si se caen, si van al médico...". Pero si les muestra en fotos y asegura que "está tranquila con ello". Al mismo tiempo, la influencer aclara que no opina sobre lo que hagan otros: "Cada madre o padre decida sobre sus hijos y que lo respeto todo".