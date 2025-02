Tomás Páramo sobre un 'nuevo hermanito': "Cuatro es un número redondo"

Tras un largo proceso psicológico Tomás Páramo ha explicado que está feliz y con muchas ganas de aportar todo lo que tiene y lo que es. El influencer ha confesado haber atravesado un año complicado debido a la inseguridad ya que es "excesivamente humano y sentimental", pero la introspección le ha hecho conseguir sentirse "muy libre y con mucha paz". Asimismo, ha revelado que ahora se quiere, pero que hace un tiempo "era la persona que más me odiaba frente al espejo".

El influencer ha confesado haber pasado por una época "con mucho miedo" tras sentir haber perdido "su identidad en redes sociales" y el foco de su trabajo entre la dualidad de sus seguidores y las marcas. Sin embargo, siempre defiende la autenticidad que muestra a través de la pantalla.

Páramo se dedica laboralmente a las redes sociales desde hace 6 años, y reconoce que se trata de un "mundo frívolo" donde "todo se juzga". "Siempre te meten en un mismo saco", añade. Asimismo, explica que, durante temporadas, se ha impuesto esa forma de juzgar y exigirse hacia el mismo, lo que ha terminado por afectarle anímicamente: "Me ha costado mucho ser yo mismo, poder darme a los demás cuando no me encontraba".

Estar expuesto en las redes sociales supone estar sumido en polémicas y rodeado de hate, que en muchas ocasiones es difícil de sobrellevar. Tomás ha explicado que antes gestionaba "fatal" las críticas y con el tiempo ha aprendido a valorar las palabras de su familia y amigos, pero dándole un gran valor a lo que él mismo piensa: "Hacer lo que yo quiera sin pensar en las represalias que pueda tener".

¿Mostrar el rostro de los hijos en redes sociales?

El marido de María G. de Jaime y padre de los tres hijos en común ha comentado con naturalidad la decisión de no mostrar el rostro de su primogénito con el que comparte nombre. La pareja empezó a compartir en redes su día a día desde el nacimiento del pequeño Tomás, fue a partir de ese momento cuando comenzaron su andadura en el mundo influencer. Páramo confiesa que muestran a sus hijos, Tomás, Catalina y Federico, como parte de su familia y "nunca como payasitos para que para que generen interacción". Sin embargo, cuando el mayor empezó primaria, y su cara cambió de bebe a niño, el matrimonio tomó la decisión de no mostrar su rostro: "No queríamos que fuese al cine y que por nuestra profesión le pudiesen pedir una foto", cuando llegue el momento lo mismo ocurrirá con los dos pequeños.

"Es una decisión que hemos tomado nosotros y que para nosotros es válida", sentencia añadiendo que no dan importancia a las personas que aprueban o desaprueban esta determinación. "Cualquier decisión que tome un padre creo que va a ser buena para la vida de sus hijos", Páramo respeta las opiniones los progenitores que tomen la misma iniciativa o la contraria, siempre que muestren a sus pequeños con respeto.

Además, Tomás ha explicado la licencia que se toma la gente para opinar sobre personajes públicos pensando que conocen todo sobre su familia, cuando solo muestran lo que ellos quieren y no corresponde con el cien por cien de su vida, solo es una pequeña parte.

¿Nuevo bebé en camino?

La mediana de los hijos del matrimonio, Catalina, ha pedido a sus padres un nuevo hermanito, y Tomás se mostró dubitativo a través de su perfil de Instagram. "Me encantaría", ha confesado a Libertad Digital, "cuatro es un número redondo", ha añadido. "Mi corazón quiere, pero mi mente no", el influ ha explicado estar, como matrimonio, "saturados de trabajo y de hijos", ha dicho entre risas, "sobre todo cuando sentimos que no llegamos a nada". Sin embargo, ha confesado que "ese hijo va a llegar" y el sueño de Cata se va a cumplir, "al final tenemos una semilla en el corazón".