Acoso a Mariló Montero por una frase que nunca dijo en 'La Revuelta'

Mariló Montero fue la invitada del pasado martes en La Revuelta, donde acudió debido a su participación en la nueva edición de Masterchef Celebrity. El tono de la entrevista comenzó divertido, bromeando con la relación de Mariló con Susanna Griso y Ana Rosa Quinta, está última una de las voces más críticas del fichaje de David Broncano por TVE, con marcado sesgo ideológico.

"Vivimos en un país con muchos colores ideológicos y nos estamos separando demasiado. Libertad de opinión. La crítica de Ana Rosa es por el encargo de Pedro Sánchez de construir una televisión pública unidireccional", relató la invitada, una opinión que ella misma comparte.

Poco a poco la tensión fue escalando con las intervenciones espontáneas del público mientras Mariló defendía "la libertad de expresión". "¿Por qué no habla de su marido en vez de hablar de la mujer de Pedro Sánchez?", espetó una mujer desde las butacas, a lo que la invitada, con un tono muy educado, respondió que quizá deberían hablar los dos.

En un momento dado, Broncano reconoció que le "rechina" la frase "es que ya no se puede decir nada", unas palabras que en ningún momento salieron de la boca de Mariló y que se le ha atribuido a ella para machacarla en las redes sociales. "Lo están diciendo desde un programa de máxima audiencia y están diciendo lo que le sale de los cojones", dijo el presentador levantando el aplauso del público.

"Es contradictorio decirlo. Tú estás en una cadena que dices que está sesgada ideológicamente y el programa se emitirá tal cual lo has dicho. Se usa el concepto de censura mediática y en ningún momento os han censurado", añadió. De hecho, Mariló se preguntó "¿en qué cadena no se puede decir nada?", a lo que Broncano respondió "tú lo has dicho, bueno... No lo has dicho, pero has dicho que la cadena está muy sesgada".

Mariló Montero saca el tema de los toros. #LaRevuelta pic.twitter.com/LUKyT3gntr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

La periodista continuó defendiendo su postura defendiendo "la cultura de los toros", lo que desató abucheos y gritos de "¡fuera!". "Los toros es una arte que nos gusta a mucha gente y es algo que podría estar en la cadena pública", continuó diciendo entre más abucheos. "¡Es maltrato animal!", gritó alguien desde el patio de butacas.