La organización de OT 2025 se disculpa por el fallo técnico que silenció la primera gala

"Tenemos que pediros disculpas", comenzó diciendo Noemí a los concursantes de la Academia de Operación Triunfo durante el repaso de las canciones del día anterior. La primera gala de OT2025, registró un fallo técnico que afectó a la canción grupal inicial, algo que no pasó desapercibido para la audiencia, aunque si para los que cruzaron la pasarela, por lo que el equipo del programa se ha visto obligado a a dar explicaciones.

"Vosotros no lo habéis oído pero tenemos que pediros disculpas porque ayer, nada más empezar la gala, la mesa de sonido se colgó". Durante la emisión, la señal de sonido quedó interrumpida en el inicio de la interpretación de ‘Yo quiero bailar’ de Sonia y Selena. "Veréis que al inicio de la grupal no se oye nada", adelantaba.

Debido a este problema el equipo técnico improvisó: "Todo lo que está programado durante los ensayos, todas las canciones, desaparecen y entonces se tiene que pasar a manual". "Hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que buenamente pudieron porque claro, en un directo no puedes parar", comentaron excusando al equipo y agradeciendo su labor. Pero la audiencia que se encontraba frente a la pantalla percibió el silencio, pues como explica el director musical, Manu Guix, se notó porque "el cambio de micro es muy rápido" y había muchas voces.

Noemí explica el fallo con la mesa de sonido al comenzar la gala y cómo tuvieron que improvisar#OTDirecto23S pic.twitter.com/IxQc4BQGI4 — #OT2025 (@OT24h) September 23, 2025

Los concursantes se mostraron sorprendidos por el fallo y la explicación. "Hay cosas que pasan", comentaba la directora de la Academia. "Siempre pasa algo con las mesas eh...", mencionaba Guix recordando otras ediciones, "¿Te acuerdas en OT17cuando se colgó en la final?". En esa ocasión el afectado fue David Bisbal, que cantó a capela y "fue muy bonito".

"Son ordenadores y a veces se cuelgan. Y esta se colgó justo al empezar la gala", respondía Guix a los concursantes sobre el fallo. La mesa del broadcast "se encarga de mezclar lo que se emite", aclaraba sobre el sonido emitido en pantalla, sin embargo, "Todo el sistema interno de monitores, lo de plató y todo esto, estaba perfecto", ya que el sonido en plató y en los in-ears de los concursantes funcionaba con normalidad.

Posteriormente, visualizaron todos juntos la actuación grupal, y los concursantes fueron conscientes del error técnico. "Qué pena", se lamentaron.