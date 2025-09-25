La madre de Adara emite un comunicado contra 'Supervivientes' y pone en jaque a la cadena

Las tensiones y las polémicas se han convertido en la tónica habitual de la segunda edición de Supervivientes All Stars y, como no podía ser de otra manera, Adara Molinero suele protagonizar las más sonadas. Hace apenas unos días la concursante sufrió una grave crisis nerviosa tras la expulsión de su madre Elena Rodríguez, su principal apoyo en el concurso.

Fuera de sí, Adara activó el protocolo de abandono del programa, una decisión que apenas unas horas después revirtió. Este movimiento, habitual en los realities en los que ha participado la concursante, no tardó en desatar las críticas tanto de sus compañeros, que sabían que solo era una pataleta más para hacer televisión, como de los colaboradores que opinan sobre el concurso en los distintos platós de la parrilla de Telecinco.

Ya en España, Elena Rodríguez no tardó en pronunciarse sobre el modo de actuar de su hija, y lo hizo de una manera muy sorprendente: por un lado, señaló que su hija no gestiona bien sus emociones, lo que le impide reaccionar con madurez a los imprevistos. Estos comentarios no tardaron en viralizarse en redes sociales, especialmente entre los seguidores de Adara, que recriminaron a Elena la dureza contra su hija. "Es una mujer, pero no gestiona bien sus emociones. Ella, cuando explota, explota y hay algo en ella que no se sujeta. Ella es así. Genéticamente, ella es así y sufre mucho, mucho. Lo que vemos es real. Y aparte de sufrir de esa manera, aparte de no gestionar, eso no la deja... Es un poco duro lo que voy a decir, pero eso no le deja crecer, no le deja llegar a ser lista", fueron sus palabras exactas tras ver el vídeo del ataque de ansiedad de su hija pidiendo volver a España.

Tal ha sido el revuelo que finalmente la expulsada tuvo que emitir un comunicado a través de sus redes sociales para sacar a la luz la "jugarreta" que la dirección del concurso le habría hecho en pleno directo: "Quería hacer este vídeo del porqué de mis explicaciones en la gala. Es importante dado que hay personas que se han dedicado a tergiversar mis respuestas de ayer. Llego después de 23 días incomunicada. Jorge Javier Vázquez, la información que se me facilita es confusa y no sé qué está pasando realmente. Se juega con el desconocimiento que yo tengo de la situación", comienza explicando Elena en un vídeo difundido en su perfil oficial de Instagram.

Y continúa: "Me muestran unos vídeos de Adara que para mí son desgarradores. Veo a mi hija con un nivel de sufrimiento y ansiedad que para mí son impactantes. Y es verdad que ante las preguntas de Jorge Javier yo respondo con nerviosismo y dolor porque yo tenía los pelos de punta. Entonces, solamente hay que tener un puntito de empatía y de humildad ante una situación así para entender lo que quise decir en ese momento de angustia", dice, explicando que la reacción que tuvo fue fruto del momento y debido a la intención de Jorge Javier Vázquez y sus preguntas.

"No quería decir otra cosa que cuando Adara tiene una crisis emocional lo manifiesta de esa forma. Es como que no sujeta sus emociones y la puede ese dolor que está sintiendo, puede con ella. Lo que quise decir es que por causa de esto, esto le impide actuar con inteligencia, con control y le impide crecerse ante el problema. A Adara le puede la emoción y por eso no puede crecerse ante el problema, cosa que ella misma lo llegó a decir segundos antes o después, no recuerdo muy bien, en la gala. Y luego, para sorpresa mía y con gran alegría para mí, dijo que se quería quedar", añadió sobre cómo es realmente su hija, más allá del personaje televisivo.

Termina con un señalamiento y poniendo en jaque a la cadena y el concurso por intentar "tergiversar" sus palabras: "De verdad, hay que tener una mente muy corrosiva, una mente muy siniestra, una mente muy sádica para tergiversar lo que una madre está diciendo sobre su hija y para disfrutar con el sufrimiento ajeno. Me llama la atención, no dejo de sorprenderme en esta vida. Cada día aprendo más lecciones, más cosas. Me sorprenden algunos el sufrimiento que tienen que tener dentro para decir ciertas cosas", concluye Elena.