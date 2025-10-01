El variado repertorio de la Gala 3 de OT 2025: de Dua Lipa a Pablo Alborán

OT 2025 sigue consolidándose como una de las ediciones más vibrantes y comentadas de los últimos años. La emoción no deja de crecer dentro de la Academia y, tras la salida de Iván Rojo en la segunda gala, los concursantes afrontan una nueva semana de ensayos con la mirada puesta en la tercera gala, que se celebrará el lunes 6 de octubre.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se reunieron con los participantes para analizar lo ocurrido en la última gala y señalar aspectos a mejorar. Entre lágrimas, dudas y palabras de ánimo, llegó el momento más esperado, el reparto de temas.

El repertorio completo de la Gala 3

La canción grupal que abrirá la noche de la Gala 3 con energía será el clásico de Ricchi e Poveri "Será porque te amo".

Los dos concursantes en la cuerda floja, Max y Salma de Diego, fueron los primeros en elegir sus canciones como nominados. Max se decantó por la balada "Tu refugio" de Pablo Alborán, un tema que pondrá a prueba su capacidad de emocionar al público. Por su parte, Salma se enfrentará a "Lo saben mis zapatos" de Pablo López, con la que intentará superar las críticas sobre sus dificultades vocales.

El resto de concursantes se repartirán en duetos y tríos. Guille Toledano y Judit se atreverán con "Don’t Leave Me This Way" de Thelma Houston & The Communards, mientras que Claudia Arenas y Olivia explorarán un registro más contemporáneo con "Messy" de Lola Young.

El trío formado por María Cruz, Lucía Casani y Cristina pondrá el toque pop con "Training Season" de Dua Lipa. Por su parte, Crespo y Tinho llevarán el rap argentino al escenario con "El Único" de Ca7triel y Paco Amoroso.

También habrá espacio para la fusión y el eclecticismo con Guillo Rist y Téyou, que interpretarán "Vamos a olvidar", de La Casa Azul junto a Soleá Morente y Las Negris. Finalmente, Laura Muñoz y Carlos defenderán "Noche en vela", una colaboración entre Guaraná y Alba Reche.

Una mezcla de clásicos y temas actuales con los que la tercera gala promete ser mejor que la anterior.