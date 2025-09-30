Menú

Todos los memes de Iván Rojo, el primer expulsado de OT2025

El concursante vallisoletano se convierte en meme por sus declaraciones y divide a fans entre críticas, apoyo y humor en redes.

El concursante vallisoletano se convierte en meme por sus declaraciones y divide a fans entre críticas, apoyo y humor en redes.
Iván Rojo concursante de Operación Triunfo 2025 | @ot2025.ivanrojo

Está claro que OT2025 está siendo todo un éxito, la espera para esta nueva edición ha merecido la pena. Los 16 concursantes que cruzaron la pasarela están cumpliendo un sueño dentro de la Academia, y el Directo 24 horas está amenizando el día a muchos. Con apenas dos semanas de concurso los fieles seguidores del formato ya empiezan a tener favoritos, y desde el día uno, los memes sobre la rutina y los propios concursantes están circulando por las redes.

Lo más sorprendente es el "boom" mediático generalizado en torno a Iván Rojo, el que se ha convertido en el primer expulsado de la edición tras convertirse en un meme por sus actitudes y declaraciones dentro de Operación Triunfo. Sus palabras han generado mucho ruido y polarización, mientras unos le criticaban por "pretencioso" y "prepotente" y le querían fuera del programa, otros querían mantener al "villano" dentro para generar más cotilleo y controversia en redes. El cantante también tiene seguidores que votaron para dejarle dentro de la Academia y que destacan su "vozarrón", que opinan que su compañera Olivia hizo peor actuación que él, coincidiendo con la opinión de Manu Guix durante el repaso de gala.

Sin embargo, el triunfito ya se mentalizó dentro de la Academia sobre la posibilidad de terminar la experiencia tras su nominación.

"Valladolid empapelada con mi cara"

El concursante originario de Valladolid afirmó que su ciudad tiene que "estar revuelta" ya que ha hecho muchas entrevistas antes de entrar, por lo que espera un gran apoyo.

Tras ser nominado en la primera gala y ver la posibilidad de abandonar la Academia comentó que "a día de hoy está la ciudad empapelada con mi cara, el Ayuntamiento forrado". Las redes sociales se han hecho eco del momento para hacer memes, ya que señalan que Iván no está viviendo el momento dentro del concurso, y "solo piensa en lo que hay fuera".

La vida "normal" tras salir de OT

Iván también aclaró con sus compañeros que su deseo no es ser "un artista muy top y con mucha masa de gente", que quiere seguir yendo a tomar un café con su amiga, que su madre lo llame…

Las giras de OT e Iván Rojo

El concursante sueña a lo grande, y como otras ediciones de Operación Triunfo han terminado con una gira. El de Valladolid sueña con cantar en el WiZink Center de Madrid, una ambición que muchos la han utilizado en tono de burla.

Noemí Galera se posiciona

La directora de la Academia ha criticado que Iván "no está aprovechando nada su paso por aquí" al estar "más enfocado en eso que en vivir la experiencia"

Los profesores piden respeto

Tanto ha sido el revuelo y los memes generados, que el profesor de interpretación ha salido en defensa del concursante. "La Dani" calificó como "bullying" algunos comentarios. "Es un chaval de 20 años, superbuen chaval, buen compañero y con ganas", defiende a Iván, y destaca que puede haber magnificado el momento, pero que existe un límite entre el humor con respeto y el acoso.

Temas

En Chic

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida