Está claro que OT2025 está siendo todo un éxito, la espera para esta nueva edición ha merecido la pena. Los 16 concursantes que cruzaron la pasarela están cumpliendo un sueño dentro de la Academia, y el Directo 24 horas está amenizando el día a muchos. Con apenas dos semanas de concurso los fieles seguidores del formato ya empiezan a tener favoritos, y desde el día uno, los memes sobre la rutina y los propios concursantes están circulando por las redes.

Lo más sorprendente es el "boom" mediático generalizado en torno a Iván Rojo, el que se ha convertido en el primer expulsado de la edición tras convertirse en un meme por sus actitudes y declaraciones dentro de Operación Triunfo. Sus palabras han generado mucho ruido y polarización, mientras unos le criticaban por "pretencioso" y "prepotente" y le querían fuera del programa, otros querían mantener al "villano" dentro para generar más cotilleo y controversia en redes. El cantante también tiene seguidores que votaron para dejarle dentro de la Academia y que destacan su "vozarrón", que opinan que su compañera Olivia hizo peor actuación que él, coincidiendo con la opinión de Manu Guix durante el repaso de gala.

Sin embargo, el triunfito ya se mentalizó dentro de la Academia sobre la posibilidad de terminar la experiencia tras su nominación.

Iván Rojo dice que si es el expulsado le da miedo quedarse atrás en la relación con el grupo y como artista#OTDirecto26S pic.twitter.com/JIdOCQemoL — #OT2025 (@OT24h) September 26, 2025

"Valladolid empapelada con mi cara"

El concursante originario de Valladolid afirmó que su ciudad tiene que "estar revuelta" ya que ha hecho muchas entrevistas antes de entrar, por lo que espera un gran apoyo.

Tras ser nominado en la primera gala y ver la posibilidad de abandonar la Academia comentó que "a día de hoy está la ciudad empapelada con mi cara, el Ayuntamiento forrado". Las redes sociales se han hecho eco del momento para hacer memes, ya que señalan que Iván no está viviendo el momento dentro del concurso, y "solo piensa en lo que hay fuera".

🚨 ACTUALIZACIÓN Así se encuentra en estos momentos la puerta del estadio JOSÉ ZORRILLA en Valladolid esperando la llegada del cantante Internacional Iván Rojo #OTDirecto23S pic.twitter.com/ymR2KZFsng — CRESPOLIVIA 🫒🧶 #OT2025 (@triunfitos2025) September 23, 2025

La vida "normal" tras salir de OT

Iván también aclaró con sus compañeros que su deseo no es ser "un artista muy top y con mucha masa de gente", que quiere seguir yendo a tomar un café con su amiga, que su madre lo llame…

ivan rojo llegando a casa de su amiga a tomar café con ella y con su madre ya que 120k personas no le dejan andar pic.twitter.com/h4hU7vCBd1 — cristina charts (@cristinacharts) September 21, 2025

🔈Se filtran imágenes del centro comercial de Valladolid esperando a la llegada del gran IVAN ROJO #OTDirecto23S pic.twitter.com/E56OkGt1f4 — Adri 💭 // Godspeed ❤️‍🩹 (@adristaay) September 23, 2025

Las giras de OT e Iván Rojo

El concursante sueña a lo grande, y como otras ediciones de Operación Triunfo han terminado con una gira. El de Valladolid sueña con cantar en el WiZink Center de Madrid, una ambición que muchos la han utilizado en tono de burla.

Iván Rojo ya piensa en cantar en el Wizink Center, a lo grande#OTDirecto26Spic.twitter.com/Moi7hLalPj — LO + VIRAL (@SuperViiral) September 26, 2025

IVAN ROJO SE CONVIERTE EN EL PRIMER CONCURSANTE DE OT2025 EN ANUNCIAR UN MOVISTAR ARENA! 🚨 entradas ya disponibles en https://t.co/uI1T4eJir0 🎫#OTDirecto24S pic.twitter.com/CBQ0xmxvrL — David 🪁 (@diaazz27_) September 24, 2025

joder Iván Rojo en el cartel del primavera sound estoy haciendo cola ya #OTDirecto25S pic.twitter.com/Aqzn8wLUus — Alee 🌟 (@Alee_1204) September 25, 2025

NO PUEDE SER ARIANA GRANDE BUSCA ENTRADAS PARA IVAN ROJO #OTGala1 pic.twitter.com/pBVDFh9ROs — sergiooc15 (@15_sergioc) September 22, 2025

Última Hora | Aitana acaba de reconocer que se inspiró en IVAN ROJO para escribir la canción SUPERESTRELLA #OTDirecto23S pic.twitter.com/wETGvVTeYT — Danygil89 (@danygil89) September 23, 2025

Ivan rojo llegando al wizink arena con sus 120k fans proclamándole rey pop de españa #OTDirecto22S pic.twitter.com/7mKSOSwpOy — Diegonh (@Diegonh14) September 22, 2025

Noemí Galera se posiciona

La directora de la Academia ha criticado que Iván "no está aprovechando nada su paso por aquí" al estar "más enfocado en eso que en vivir la experiencia"

Los profesores piden respeto

Tanto ha sido el revuelo y los memes generados, que el profesor de interpretación ha salido en defensa del concursante. "La Dani" calificó como "bullying" algunos comentarios. "Es un chaval de 20 años, superbuen chaval, buen compañero y con ganas", defiende a Iván, y destaca que puede haber magnificado el momento, pero que existe un límite entre el humor con respeto y el acoso.