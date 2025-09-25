Noemí Galera se posiciona sobre la polémica actitud de Iván Rojo en OT: "No está aprovechando nada su paso por aquí"

La Academia más famosa de la televisión ya se encuentra en pleno rendimiento con todos los concursantes trabajando en sus canciones para quedarse una semana más en el "talent show". La esperada Gala 1, dejó un sabor agridulce, y aunque estuvo cargada de ilusión por ser la primera, los nervios de los concursantes y los fallos técnicos hicieron que el resultado no terminara de estar a la altura de lo esperado, o como dijo Noemí Galera "un buñuelito" con mucho margen de mejora.

Sin embargo, varios nombres comenzaron a resonar con fuerza entre los favoritos de los espectadores, ya sea por sus actuaciones en directo o por lo bien que llevaban trabajado el tema durante la semana. Una de las actuaciones que más debate ha generado en las redes fue la de Iván y Olivia. Ambos defendieron el tema "I like the way you kiss" una canción complicada que no salió como ambos tenían pensado e hizo que Iván saliera nominado para abandonar la academia.

Manu Guix en el repaso de gala les comentaba que Olivia empezó desafinada lo que hizo que Iván tuviera que aguantarle el tono: "Tuviste la suerte de que Iván aguantó y era muy difícil" e insistía, "de verdad, no era nada fácil hacer lo que hiciste en la gala. Creo que el número se aguantó gracias a ti, y yo no te hubiera nominado" concluía Guix.

Esto hizo que las redes sociales estallaran y muchos se posicionaron a favor de las palabras del director musical, "no entiendo como le nominaron si hizo una actuación casi impecable", "totalmente innecesaria la nominación de Iván", "no se merecía estar nominado, fue superior a Olivia" explicaban algunos usuarios.

"No está aprovechando nada su paso por aquí"

En esta nueva edición del concurso, hay un formato nuevo que está gustando mucho a todos los verdaderos fans del formato, este se llama "Conexión OT" donde cada día tienen una programación diferente centrada en la vida en la academia y en hablar más en profundidad del concurso de cada uno de ellos.

Ayer apareció por el plató Noemí y Manu para hablar de cómo les están viendo en estas primeras semanas, llamando especialmente la atención de las redes las palabras de la directora de la academia hacia Iván.

En lo que llevamos de semana, además de la polémica en su actuación, también se han hecho virales vídeos donde aparece comentando con sus compañeros cómo será su salida de la academia, si habrá gente esperándolo en Valladolid, su ciudad natal, o si podrá llevar una "vida normal". Ante estas declaraciones Noemí se pronunciaba explicando cómo ve ella esta situación:

A favor de Noemí tengo que decir que Iván lleva 2 días diciendo que Noemí le había dicho esto en la tutoría que hacen los martes con los nominados, y por eso Noe lo dice aquí#OTDirecto25S https://t.co/VJsh95T0IP — #OT2025 (@OT24h) September 25, 2025

"A mi me sabe mal por Iván porque ha estado intentado entrar en muchas ediciones y no está aprovechando nada su paso por aquí. Si se va el lunes se dará cuenta que ha desaprovechado una oportunidad estupenda. Está todo el rato pensando en cosas externas". A lo que Miriam (ex concursante de OT 2017, y presentadora del nuevo formato) contestaba que "A veces es inevitable pensar en lo que estará ocurriendo" aunque también apoyaba a Noemí "Si estás más enfocado en eso que en vivir la experiencia...". comentaba con expresión dubitativa.

Esta no es la primera vez que se comenta en las redes lo pendientes que están los concursantes de las cámaras y de lo que puede estar o no pasando en el exterior. Y aunque es normal, ya que sólo llevan unos días dentro de la academia y no están acostumbrados a la presencia de ellas, también se comenta en las redes que son los que más han visto el formato y saben muy bien la repercusión que este tiene para los verdaderos fans de OT.