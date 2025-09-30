Salma y Max, nuevos nominados tras una gala marcada por una contundente expulsión

Después de una semana de trabajo en la que los 16 concursantes se han esforzado en sacar su mejor versión, ha llegado la esperada gala, en la que por primera vez en esta edición se decía adiós a uno de los dos concursantes nominados, posiblemente la primera expulsión con más polémica de todas las ediciones de OT.

A las 22:00, puntuales como siempre, la gala daba el pistoletazo de salida con la canción grupal "It's A Sin" de Pets Shop Boys, que tras los fallos de la primera gala, esta tuvo un resultado muy aplaudido por los espectadores. Después les tocó el turno a los nominados que defendían su canción con el objetivo de quedarse una semana más en el concurso. Iván arrancaba con un clásico, "It's my live" de Bon Jovi y le seguía Claudia con una preciosa versión de "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega en una versión sencilla a piano.

Buena grupal. Que se cumpla la profecía y la de hoy sea un galOT. #OTGala2 — Manu Guix (@ManuGuix) September 29, 2025

Después de los nominados, les llegaba el turno al resto de concursantes: el trío e chicas formado por Laura, Salma de Diego y Olivia versionando If only you could read my mind y el trio de chicos con Max, Carlos y Guillo Rist versionando Bye bye bye de Nsync.

Y, por supuesto, los dúos musicales: Judit y Lucía Casaní cantando por Laura Pausini, Cristina y Teyou versionando a Trueno una de las actuaciones más esperadas de la noche, a Guille Toledano y a Tinho con Arde Bogotá, artista que muchos de los más jóvenes han conocido a raíz del concurso y Crespo y María Cruz que con muchos nervios por la presencia del artista entre el jurado han defendido Clavaíto de Abraham Mateo y Chanel.

Después de las actuaciones, llegaba el momento más tenso de la noche, conocer al primer expulsado. Ante el silencio del público Chenoa anunciaba que con casi cuatro millones de votos emitidos, Claudia Arenas se salvaba con un contundente 84%, por lo que Iván se convertía en el primer expulsado de la edición.

Miriam Rodríguez, concursante de OT 2017 y artista muy querida por el público, llegó al plató para anunciar el favorito de la semana. Los espectadores decidieron que entre Olivia, Téyou y Guille Toledano, fuese este último quien se alzara con el título que le asegura una semana más en la academia.

Después de que el jurado emitiera los primeros veredictos y muchos de los concursantes cruzaran la pasarela, fueron Max, Salma, María Cruz y Crespo los concursantes a los que el jurado dejó en duda. Finalmente, los profesores salvaron a Crespo y los compañeros hicieron lo propio con María Cruz. Por lo que los que los nominados de la gala 2 fueron Salma y Max, a los que ya se puede empezar a votar para salvar a tú favorito en la aplicación oficial de OT.