Rodri, de 'La Isla de las Tentaciones', alumno de Llados, el influencer que se ríe de "los gordos y los mileuristas"

El pasado de los concursantes de ‘La Isla de las Tentaciones’ suele dar mucho que hablar, y esta edición no es la excepción. En los primeros episodios, los espectadores se han sorprendido al conocerse nuevos detalles sobre Rodri, el novio de Helena, quien habría sido alumno de Amadeo Llados, un polémico influencer conocido por sus comentarios despectivos hacia personas con sobrepeso y trabajadores mileuristas.

Rodri habría seguido las enseñanzas de Llados, adoptando su discurso sobre el éxito y la superación personal. "De ser un desgraciado a generar más de 20.000 euros al mes", llega a afirmar en uno de los vídeos que se han hecho virales en redes sociales, defendiendo que su crecimiento económico se debía a su pasado difícil. "Solo tenía una opción: ganar", aseguraba.

El propio Rodri relataba en sus intervenciones que estaba inmerso en un entorno negativo y con problemas de adicciones, hasta que conoció a Llados: "Era un chico que hace 5 meses estaba metido en las drogas, tenía un entorno muy perjudicial. Contacté con él y conecté".

"Me dijo que para atraer lo externo primero tenía que trabajar en mí. Pasé de ganar 7.000 euros mensuales como coach online a alcanzar los 16.000 este mes", explicaba sobre sus ganancias.

No obstante, su forma de expresar y transmitir sus pensamientos, junto a la de su mentor han levantado críticas. Tanto Llados como sus seguidores suelen emplear un lenguaje directo, irrespetuoso y ofensivo dirigido a personas con sobrepeso y trabajadores mileuristas. En vídeos difundidos en redes, algunos alumnos aparecen sin camiseta, elogiando al influencer y grabando sus clases, por las que este cobra miles de euros.

Durante las grabaciones del programa, Rodri habría llegado a pronunciar frases como: "Si tienes panza, es un insulto para tu persona", declaraciones que no han pasado desapercibidas entre la audiencia y han alimentado la controversia sobre su paso por el reality.