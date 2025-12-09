Así son los cinco finalistas de Operación Triunfo tras la emotiva expulsión y la vuelta de Chenoa al escenario

La Gala 12 dejó una de las noches más intensas de la edición. Guillo Rist se convirtió en el undécimo expulsado tras caer frente a Tinho, que consiguió clasificarse como quinto finalista con un sólido 60% de los votos.

La gala arrancó con los concursantes interpretando junto a Chenoa la grupal de la semana, Todo irá bien, seguida de las actuaciones individuales y en dúo que marcaron el tono emocional de la noche.

Durante la Gala 12 de ‘OT 2025’, cada finalista mostró su talento a través de actuaciones individuales y duetos que llenaron el plató de energía y emoción. Guillo Rist interpretó "Say My Name" de David Guetta, mientras que Tinho defendió "Palabra prohibida" de Samuraï, actuación que le aseguró el pase a la final con el 60% de los votos.

Olivia cantó "Tengo un pensamiento" de Amaia, Cristina sorprendió con "Mamma Knows Best" de Jessie J, Claudia Arenas interpretó "El cielo" de Tini y Guille Toledano presentó "Tengo todo excepto a ti" de Luis Miguel. Además, los duetos destacaron especialmente. Cristina y Guille Toledano unieron sus voces en "Mariposas" de Aitana y Sangiovanni, mientras que Olivia y Claudia Arenas hicieron vibrar al público con "Yes Sir, I Can Boogie" de Baccara, completando una gala inolvidable.

La favorita de la gala

Entre los momentos clave destacó también la elección del último favorito de la edición, título que recayó una vez más en Cristina, que obtuvo el 32% de los votos. La sevillana se convierte así en la única participante de esta etapa de ‘OT’ bajo el sello de Prime Video en repetir el reconocimiento hasta en tres galas —1, 9 y 12— sumando además otros 3.000 euros a su premio acumulado, que asciende ya a 9.000 euros gracias a ING. Su proyección profesional, según apuntan muchos seguidores del formato, se presenta muy prometedora tras su paso por la Academia.

Más tarde, Edurne fue la artista invitada, pisando el escenario para presentar Santa Claus llegó a la ciudad.

Con la expulsión de Guillo Rist —quien había logrado superar dos nominaciones consecutivas— y la victoria de Tinho, quedó definido el listado oficial de finalistas:

Claudia Arenas, Cristina, Guille Toledano, Olivia y Tinho.

La despedida tuvo un tono especialmente emotivo. Los profesores, encabezados por Noemí Galera, enviaron un mensaje de agradecimiento al jurado y al equipo del programa en una conexión en la que también participaron los finalistas ya confirmados, cruzando la pasarela por última vez antes de volver a la Academia para preparar el desenlace de la edición.

Las votaciones de la gran final

La Gran Final, que se celebrará el 15 de diciembre a las 22:00 h, comenzará con las primeras actuaciones de los cinco candidatos, tras las cuales se revelarán el cuarto y quinto puesto. Después, con el marcador a cero, se abrirá la votación definitiva: los tres más apoyados volverán a interpretar sus temas de la Gala 0 antes de cerrar las líneas y anunciar el tercer lugar y, finalmente, el ganador o ganadora de ‘Operación Triunfo 2025’.