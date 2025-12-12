Buenafuente y Silvia Abril no darán las Campanadas en TVE por el "episodio de estrés" del cómico

RTVE ha confirmado que Andreu Buenafuente no podrá ponerse al frente de las Campanadas de fin de año junto a Silvia Abril debido a la necesidad de prolongar su periodo de descanso, tal y como ha explicado el propio presentador en un mensaje público.

La Corporación ha comunicado en X que Buenafuente "deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional", una situación derivada del proceso de recuperación iniciado semanas atrás. Según RTVE, el presentador necesitará "un poco más de tiempo" para volver a su actividad con normalidad, motivo por el cual ni él ni Silvia Abril podrán conducir la emisión del 31 de diciembre desde la Puerta del Sol.

Andreu Buenafuente nos cuenta que deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional. Su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales. Esto implica que ni él ni Sílvia Abril podrán… pic.twitter.com/1O2DBau1jm — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 12, 2025

El ente público ha agradecido la "comprensión, el cariño y el respeto" y ha transmitido su apoyo al comunicador, que ya había anunciado un descanso por "exceso de carga laboral" y prescripción médica poco después de ser elegido para presentar la retransmisión de Nochevieja.

Explicación del presentador

En un vídeo difundido en redes, Buenafuente ha detallado que atraviesa un proceso de recuperación tras lo que describe como "un episodio de estrés", un problema que, según ha explicado, apareció tras años de combinar proyectos de radio, cine, televisión y teatro.

"Hubo un momento en que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo: tienes que parar", ha señalado el presentador, que ha agradecido el apoyo de los profesionales que le acompañan y de su entorno más cercano.

También ha expresado su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas, que ha calificado como "una vitamina". El comunicador ha destacado que su caso se enmarca en una situación "común" en la que muchas personas aprenden a acompañar a quienes pasan por experiencias similares.

Un proceso de recuperación sin prisas

Buenafuente ha descrito su recuperación como "un proceso un poco lento" y ha asegurado que no desea acelerarlo. Ha insistido en que solo retomará plenamente su actividad cuando se encuentre "bien" y en disposición de afrontar los proyectos que le motivan.

Por esta razón, ha explicado que no considera conveniente forzarse para trabajar "un día" y ha defendido que su prioridad es volver con serenidad. "Hay que estar en el camino y en el avance", ha afirmado.

El presentador ha subrayado el respaldo recibido por TVE, destacando que no es habitual detener una "maquinaria de entretenimiento". También ha agradecido el apoyo de la Cadena SER, donde participa en el programa Nadie sabe nada, así como el de su productora El Terrat, su familia y el público que le hace llegar sus mensajes.

Mirada al futuro

Aunque ha reconocido que desconoce cómo evolucionará su agenda profesional, Buenafuente ha apuntado que necesita un período sin "un horizonte exigente" tras haber sufrido un episodio de estrés. Ha reiterado que disfruta con su trabajo y que espera volver cuando se encuentre preparado para afrontar nuevos proyectos.

Ha asegurado que seguirá recuperándose "bien acompañado, bien asesorado, querido y respetado", y ha recalcado que en cuanto sea posible regresará a la rutina profesional sin presión por fechas concretas.

El presentador ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad respecto a su futuro laboral, señalando que, aunque no pueda estar en las Campanadas de este año, confía en que habrá más oportunidades "cuando uno esté sereno, tranquilo y en disposición".

Ahora, tras conocerse esta noticia, la atención del público vuelve a centrarse en quiénes serán finalmente los encargados de presentar las campanadas en la televisión pública, cuando apenas faltan unas semanas para despedir 2025.

Cabe recordar que hace unos meses la cadena lanzó una encuesta en redes para conocer la opinión de los espectadores, aunque el sondeo derivó en un aluvión de respuestas graciosas e inesperadas. Desde sugerencias como Vito Quiles y Gabriel Rufián hasta dúos imposibles como Koldo García y José Luis Ábalos.