Comunicado oficial de Giorgina Uzcategui en plena polémica con Ilia Topuria

El pasado mes de octubre comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis sentimental entre Ilia Topuria y su pareja, Giorgina Uzcategui. Las sospechas surgieron a raíz de un detalle muy comentado en redes sociales: ella eliminó todas las fotografías que compartía con el luchador, que hasta entonces eran numerosas. Coincidiendo con el inicio de estas especulaciones, ambos dejaron de seguirse en Instagram. Aunque actualmente han retomado el seguimiento mutuo, las imágenes románticas y familiares no han vuelto a aparecer. En los últimos días, la separación parece haberse hecho evidente, y el más reciente mensaje público del deportista sugiere que la situación dista mucho de ser cordial.

Por su parte, Giorgina ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano. El silencio ha sido su estrategia frente a los constantes ataques que recibe en redes, donde algunos usuarios la tachan de interesada y movida por el dinero. A pesar de no responder públicamente, ciertos movimientos digitales han despertado nuevas interpretaciones. Tal y como reveló el tiktoker Javi Hoyos, la venezolana marcó con un "me gusta" una publicación que incluía el siguiente mensaje: "Cásate con un hombre que acuda a Dios cuando tenga problemas, no a otras mujeres". Un gesto que ha reavivado las dudas sobre una posible infidelidad durante la relación.

No obstante, ahora Giorgina Uzcategui ha decidido dar un paso al frente. Tras tomarse unos días para reflexionar y dejar que la polémica se enfriara, tres días después ha reaccionado a través de su equipo legal. Sus abogados hicieron llegar un comunicado al medio 'LOC' en el que se pronuncian sobre "la proliferación de informaciones, especulaciones públicas y afirmaciones de carácter difamatorio que están circulando en distintos medios".

Según el escrito, la madre de los hijos de Ilia Topuria se siente limitada a la hora de expresarse libremente, ya que el asunto se encuentra judicializado: "En la actualidad existe un procedimiento judicial en curso que afecta de manera directa a una menor de edad". Por este motivo, explican que la cuestión será abordada únicamente en el ámbito "privado y familiar". De ahí que Giorgina "ha optado expresamente por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y a las personas implicadas".

El objetivo principal de este documento legal es poner freno a los rumores y evitar interpretaciones que incrementen el sufrimiento de los implicados. Los abogados subrayan que no desean que se generen especulaciones ni, mucho menos, "juicios paralelos" basados en suposiciones ajenas a los hechos. A pesar de ello, el luchador sí ha querido adelantarse y proteger su imagen pública, dejando clara su postura ante las acusaciones: "Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad". Queda por saber si Giorgina Uzcategui se pronunciará en el mismo sentido y si este será el eje del conflicto que finalmente se dirima en los tribunales.