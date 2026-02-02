Los Grammy se convierten en un aquelarre anti-Trump: del discurso de Bad Bunny a la obsesión de Trevor Noah

Desde el discurso del puertorriqueño Bad Bunny, a la arremetida de Billie Eilish o los constantes dardos amargos del presentador de la gala, el comediante Trevor Noah: la 68.ª edición de los Grammy será recordada como una de las más combativas contra el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las primeras señales de ese malestar contra la Administración comenzaron en la alfombra roja, con artistas como Billie Eilish y su hermano Phineas, Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber, o la estrella estadounidense Lady Gaga posando ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro que rezaba 'ICE Out' ('Fuera ICE').

Pero la declaración de intenciones más explícita la ofreció Bad Bunny tras recoger el premio a mejor álbum de música urbana: "Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos", agregó en un discurso en el que llamó a hacer frente al odio que polariza cada vez más la sociedad.

En cuanto al presentador, dedicó casi la totalidad de sus bromas a reírse de Donald Trump. En uno de sus monólogos lanzó una pulla especialmente ácida: "Desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", dijo, en referencia a Groenlandia. También hubo dardos contra Nicki Minaj, que recientemente mostró su apoyo al líder republicano en varios eventos públicos. "Ella no está aquí. Sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes", dijo el presentador Trevor Noah antes de ponerse a imitar la voz del presidente estadounidense.

El cómico, que ya anunció que éste sería su último año al frente de los Grammy, buscó un par de veces a Bad Bunny durante la gala con el objetivo de que cantara alguno de sus temas. "No puedo, Trevor, lo tengo prohibido", decía el artista ante la insistencia del presentador quien protagonizará el medio tiempo del Super Bowl la próxima semana.

El comediante finalmente logró arrancarle unos versos de 'DtMf', en lo que se interpretó como una muestra de desafío en favor del español en Estados Unidos. Pero Noah no paró en toda la noche y aprovechó cada momento para lanzar ataques contra Trump.

Trump responde

El presidente de EEUU amenazó con demandar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein: "Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador", dijo en la red social Truth, y calificó los Grammy como "lo peor". "¡Prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no inunde sus ondas", añadió.

"Noah -continúa- quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajo Nivel de Audiencia. Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!", aseguró.

Trump dijo en la red social que no sabe si Bill Clinton estuvo en la isla de Epstein, pero que él nunca ha estado en ese lugar: "Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos", asegura.