Nicki Minaj: de sus letras anti Trump a declararse fan número uno del presidente

La rapera Nicki Minaj ha vuelto a demostrar que no tiene miedo a la dictadura de lo políticamente correcto imperante en la industria musical. En una aparición pública, reiteró su respaldo incondicional a Donald Trump, asegurando que las opiniones de terceros no le preocupan lo más mínimo.

El encuentro tuvo lugar en un evento en Washington donde la cantante estrechó la mano del magnate y fue tajante: "Probablemente soy la fan número uno del presidente y eso no va a cambiar".

Lejos de amedrentarse por las presiones del entorno artístico, Minaj aseguró que el odio de sus detractores la motiva a apoyarlo aún más. "No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo", afirmó, sentenciando que "Dios lo está protegiendo" frente a las campañas de desprestigio.

La artista, natural de Trinidad y Tobago y que llegó a EE. UU. de forma irregular siendo niña, mostró una 'Gold Card' facilitada por el líder republicano. Minaj celebró estar finalizando sus trámites de ciudadanía gracias a su "maravilloso y encantador presidente". Todo a pesar de que en su canción Black Barbies fue muy crítica con el presidente, denunciando que "quiere mandarme a casa".

Aunque en el pasado criticó ciertas políticas migratorias, su postura ha virado hacia un apoyo explícito, elogiando recientemente la firmeza de Trump en política internacional y participando en actos conservadores vinculados a Turning Point USA.