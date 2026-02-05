Duelo de titanes en Pasapalabra: la sangre fría de Manu frente a la regularidad de Rosa

Rosa Rodríguez llegó a Pasapalabra en noviembre de 2024 con discreción y cierto aire tímido, cuando Manu Pascual ya era uno de los favoritos del público. Sin embargo, con serenidad, constancia y mucho estudio, la gallega fue ganándose el respeto del programa y de la audiencia hasta convertirse en su rival perfecta en un duelo de enorme igualdad.

Su recorrido se ha basado en la regularidad, el dominio del lenguaje y una gran capacidad para mantener la calma en los momentos de máxima presión. Ese estilo le ha permitido mantenerse durante más de 300 programas y situarse a las puertas del mayor bote de la historia del concurso.

Superar los 300 programas ha convertido a Rosa en la primera mujer en alcanzar esa cifra en Pasapalabra, un hito que la sitúa entre los concursantes más longevos del formato. A lo largo de su trayectoria ha firmado más de 90 empates con Manu, reflejo de lo ajustado del enfrentamiento, y ha sumado numerosas victorias que le han permitido acumular un importante premio económico antes del Rosco final.

De Galicia al atril del Rosco

Rosa nació en Quilmes (Argentina) en 1993 y se trasladó a España con siete años. Ha desarrollado su vida en Galicia, especialmente en A Coruña. Con 32 años, es graduada en Filología Inglesa y cuenta con varios másteres vinculados a la Lingüística, la Educación y la Neurociencia aplicada al aprendizaje. Actualmente trabaja como profesora de español como lengua extranjera en la universidad, una profesión muy ligada a su agilidad verbal y precisión léxica.

Más allá de su perfil académico, ha mostrado una faceta cercana: le apasiona la cocina, especialmente la repostería, y disfruta de la lectura, la psicología, la historia y actividades creativas como dibujar o bordar. Se define como curiosa, reflexiva e introvertida, aunque sociable, y valora el aprendizaje continuo y el contacto con la naturaleza.

Manu Pascual, constancia y sangre fría

Manu debutó en el concurso el 16 de mayo de 2024 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los concursantes más longevos del formato. Con más de 400 programas a sus espaldas y más de 270.000 euros acumulados, el madrileño ha hecho de la constancia su principal seña de identidad. En varias ocasiones se ha quedado a un solo acierto de completar El Rosco, rozando el bote millonario sin perder la calma ni la concentración.

Natural de Collado Villalba y con 29 años, es graduado en Psicología y ha cursado estudios de posgrado en el ámbito terapéutico. Su formación se refleja en su manera de competir: tono pausado, control emocional y capacidad para gestionar la presión del cronómetro. Siempre ha insistido en que su paso por el programa está respaldado por muchas horas de estudio y una preparación metódica.

Fuera del plató, Manu es un apasionado de los mapas, que colecciona de los lugares que visita, además de amante de la música y el cine. Suele destacar el apoyo de su familia y la influencia de su abuelo en su amor por las palabras y el conocimiento. Su trato respetuoso, su serenidad y su perseverancia lo han convertido en un concursante muy querido por la audiencia.

Dos estilos distintos, pero una misma fórmula: estudio, templanza y resistencia. Rosa Rodríguez y Manu Pascual afrontan el Rosco final con trayectorias brillantes que ya los han convertido en parte de la historia de Pasapalabra.