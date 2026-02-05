De MrBeast a Los Lobos: el ránking mundial de botes millonarios de la historia de la TV al que entra hoy Pasapalabra

El bote que hoy reparte Pasapalabra vuelve a colocar al histórico concurso de palabras en el centro de la parrilla televisiva. Desde hace años, cada vez que el premio supera los dos millones de euros, el programa entra en la lista de los mayores botes de la historia de la televisión, ya no sólo de España sino de forma internacional.

Sin embargo, el formato de consumo de entretenimiento ha cambiado mucho en los últimos años y ya no son sólo los formatos tradicionales de preguntas los únicos que reparten premios millonarios.

En la última década, los grandes realities internacionales y las plataformas de streaming han disparado las cifras hasta niveles nunca vistos. EL bote de hoy de Pasapalabra sigue siendo uno de los más altos de los concursos clásicos, pero el récord absoluto ya no pertenece a un formato de preguntas, sino a un espectáculo mundial que traspasa fronteras.

El récord mundial: 10 millones en Beast Games

El mayor premio individual jamás entregado en un programa llegó en 2025 con Beast Games, el reality creado por el youtuber MrBeast para Amazon Prime Video. El formato reunía a cien concursantes para realizar una serie de pruebas físicas, mentales y estratégicas hasta que solo quedara uno.

El ganador fue el estadounidense Jeff Allen, conocido en el programa y haciendo un homenaje a la serie "El juego del Calamar" como el "jugador 831", que se llevó 10 millones de dólares, unos 9,2 millones de euros. Con esa cifra, el reality batió todos los registros anteriores y marcó una nueva era en los concursos televisivos, donde los presupuestos de las plataformas en streaming superan con creces a los de la televisión tradicional.

Segundo y tercer puesto, entre España y Holanda

Antes de la llegada de estos grandes realities, el récord lo ostentaban los concursos clásicos. El caso más emblemático es el de ¡Boom! en España. En 2019, el equipo conocido como Los Lobos, formado por Valentín Ferrero, Manu Zapata, Erundino Alonso y Alberto Sanfrutos, logró el mayor bote acumulado de la historia de un concurso de preguntas.

En 2019 y tras más de dos años compitiendo a diario (500 programas) , el equipo se llevó 6.689.700 euros. Su victoria fue tan significativa que entraron en el Libro Guinness coronándose como los ganadores absolutos de un concurso por equipo de bote acumulado. Este logro les posiciona con la medalla de plata en el ranking mundial de los mayores botes de la historia de los concurso.

Mucho antes, el récord individual en un concurso tradicional lo consiguió el neerlandés Arno Woesthoff en 2001. Participó en Miljoenenjacht, la versión holandesa del formato Deal or No Deal, y ganó 4.537.800 euros. Durante casi dos décadas, este premio fue considerado el mayor bote de los concursos de televisión. Hoy le posiciona en el puesto número tres del ranking mundial.

El juego del calamar traspasa la ficción

El puesto número cuatro, de nuevo vuelve a ser para las plataformas en streamig. En 2023, Netflix estrenó Squid Game: The Challenge, un reality inspirado en la popular serie coreana. El programa reunió a cientos de concursantes en pruebas eliminatorias hasta coronar a una ganadora.

La estadounidense Mai Whelan se llevó el premio final de 4,56 millones de dólares, unos 4,2 millones de euros, convirtiéndose en una de las mayores ganadoras de la televisión moderna y posicionándola, muy cerca del tercer puesto.

Pasapalabra en el top 5 de botes mundiales

Y de nuevo, pese a tener un bote similar con el programa ¿Quién quiere ser millonario? emitido en distintos formatos, y, sobre todo, con distintas reglas y premios entre concursantes de las diferentes partes del mundo, el quinto puesto será para un concurso español.

Pasapalabra sigue siendo uno de los concursos de preguntas individuales con mayores premios del mundo. El duelo de hoy entre , Manu o Rosa que repartirá 2,7 millones de euros al afortunado, será una cifra histórica desde su estreno en el año 2000, y colocará al afortunado en el quinto puesto del ranking mundial de los mayores botes de la historia.