Soy una Pringada se estrena como colaboradora de Telecinco: "Igual no vuelvo"

Esty Quesada, más conocida en el mundo de internet como Soy una Pringada, se estrenó este lunes como colaboradora del programa El tiempo justo de Telecinco. La televisión convencional y el contenido underground se juntan para que Esty dé su visión de la actualidad. "Vengo a probar, igual no vuelvo, aviso", advirtió nada más llegar al plató.

Entre las condiciones para participar en el programa Mediaset está que no la llamen por su nombre. "Como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo otra vez. Es mi dead name", dijo para sorpresa e incredulidad del presentador Joaquín Prat, para finalmente aceptar que la llamen Esty a secas.

La colaboradora, coherente con la imagen que lleva años proyectando, no intentó agradar ni amoldarse desde el primer momento, más bien al contrario: jugó con la incomodidad y el sarcasmo como carta de presentación. "Yo he venido aquí a ser un personaje blanco", aseguró

En unas imágenes grabadas antes de su entrada al plató de Mediaset y difundidas por el programa, Esty reconoció que aportaría "poca cosa" porque tenía "muchísimo sueño", además de reconocer que no conoce prácticamente a casi ningún rostro de Telecinco. Esty se describió como alguien parco en palabras, aunque matizó que, cuando interviene, lo hace con precisión.

Polémica con Rosalía

Ya en directo, tuvo palabras de reconocimiento hacia Rosalía, a quien entrevistó hace poco en su podcast Special People Club, y a la que define como una persona "muy maja y cercana". También habló de la controversia con la asociación de fumadores Nofumadores.org, que emitió un comunicado en el que afirma haber interpuesto una demanda contra Esty y la artista por un supuesto incumplimiento de la Ley Antitabaco.

Al ser preguntada por este asunto, la actriz prefirió no pronunciarse por temas legales: "Si pudiese hablar saldría en los periódicos, así que me voy a callar". Fiel a su estilo directo y sin intención de suavizar el discurso, lanzó sus habituales críticas hacia el sexo opuesto con frases que sorprendieron a varios de los presentes: "No hay que perdonar, porque los hombres son tontos y no merecen vivir".