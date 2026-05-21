Duro golpe para Antena 3: el Tribunal Supremo prohíbe que siga emitiendo el Rosco de 'Pasapalabra'

El Tribunal Supremo ha propinado un vuelco definitivo al panorama televisivo español al confirmar que Antena 3 no podrá seguir emitiendo el célebre Rosco de Pasapalabra. En una sentencia dictada el pasado 30 de abril y dada a conocer recientemente, el Alto Tribunal ha ratificado el fallo previo de la Audiencia Provincial de Barcelona, poniendo fin a un dilatado y complejo litigio legal. La resolución determina de manera categórica que el Rosco es una obra protegida por la propiedad intelectual y que su titularidad exclusiva corresponde a la compañía MC&F Broadcasting Production and Distribution, con lo que desestima así las pretensiones de Atresmedia. Hasta ahora, la cadena principal del grupo explotaba con un éxito incontestable este formato en la franja previa a su informativo nocturno, consolidándolo como el motor de su parrilla diaria.

Para comprender la magnitud de este veredicto, es imprescindible echar la vista atrás y contextualizar este conflicto con el traumático precedente de Mediaset. Años antes, Telecinco vivió su propio calvario judicial por el mismo formato tras una cruenta batalla legal contra la productora británica ITV. Aquel litigio culminó en 2019, cuando el propio Tribunal Supremo ordenó a Mediaset el cese inmediato de las emisiones de Pasapalabra.

La cadena de Fuencarral se vio obligada a retirar el concurso de su parrilla de la noche a la mañana, con lo que perdió el pilar fundamental que alimentaba sus audiencias y arrastraba espectadores a su informativo. Aprovechando esa histórica vulnerabilidad, Atresmedia movió ficha con rapidez en los despachos, compró los derechos globales del formato a ITV y relanzó el programa en Antena 3 con un éxito rotundo. Sin embargo, el gigante audiovisual heredó también la sombra judicial que planeaba sobre la autoría de la prueba reina.

Mientras Atresmedia respiraba tranquila tras pactar con ITV, la productora italiana MC&F reclamó sus derechos sobre la fase final del concurso, alegando que ellos eran los verdaderos creadores de la dinámica de las preguntas ordenadas por el abecedario. La defensa de Antena 3 intentó sostener que el Rosco era una mera idea genérica o una regla de juego no susceptible de ser registrada de forma independiente al resto del programa.

Sin embargo, los magistrados del Supremo han tumbado este argumento al considerar que la prueba no es una simple mecánica, sino un formato televisivo protegido como una creación original. Según la sentencia, la prueba refleja las decisiones libres y creativas de sus autores originales, Pianta y Loeb, quienes doto al juego de una singularidad propia y diferenciada de cualquier otro pasatiempo basado en el abecedario, lo que blinda sus derechos de autor y deja a Antena 3 en una encrucijada similar a la que ya desestabilizó a su eterno rival.