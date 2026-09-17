¿Esto lo sabe Letizia?

A los muchachos les pica la frente y no es del champú. Cada nueva edición de La Isla de las Tentaciones adelanta los cuernos y dentro de poco veremos a alguna pareja romperse ya en la gala inicial. De hecho, en la actual edición estuvo a punto de ocurrir con Sergio, un personaje esencialmente tóxico que no tolera que se le lleve la contraria, pero es en la primera hoguera masculina donde algunos de los participantes han empezado a aceptar unos cuernos que no van a tardar en llegar.

El programa discurría entre risas, juegos en la piscina, bailes y friegas de cubitos, pero con la primera hoguera ha empezado lo serio (lo bonito, en realidad, para todos los espectadores) y los participantes ya no se ríen. Los muchachos, de hecho, lloran tras ver y escuchar a sus novias en Villa Montaña. Especialmente Nacho, al que su novia de nombre absurdo le va a poner unos cuernos imperiales, más propios de la Casa de Austria que de la de Borbón, con la que está emparentado. Iremos después con él.

Rubén, el semoviente de la presente edición, destrozó la luz de la tentación porque no soportaba el sonido que emite cuando alguna de las chicas rompe las reglas en su acercamiento con los solteros. El muchacho justificó el acto de vandalismo porque cuando se enciende la luz se pone muy nervioso. ¿Dónde pensará que está esta criatura, en un campamento de boy scouts? El castigo de Sandra Barneda fue impedirle que viera las imágenes de Gema en la hoguera. Una sanción ridícula, porque únicamente lo hicieron ponerse de espaldas y sus compañeros le iban comentando la jugada. En todo caso, no tiene demasiado de lo que preocuparse, porque Gema ha guardado las formas. Al contrario que él, claro, como él mismo reconoció ("yo voy con Nataly varios peldaños por encima de ella") en una muestra más del carácter asimétrico de esa lamentable relación. De momento, no ha llorado.

Sergio vio a Paola disfrutando de la atención de los solteros y soltó una frase genial: "Está muy suelta". Demasiado, piensa él, que acabó llorando desconsoladamente ante el temor, al parecer fundado, de que la canaria lo va a mandar a Málaga para irse con su tentador, Josué. Sergio, además, está convencido de que su novia y el soltero se conocieron antes de entrar en el programa, por lo que sospecha que ha llegado a la isla ya corneado. Lo sabremos muy pronto también.

Kico, el insufrible novio de Paula, sigue obligándonos a asistir a sus arrebatos pueriles y a soportar la vergüenza ajena que se adueña de la pantalla cada vez que aparece su jeta. Está todavía con la rabieta del día anterior, lo que le está provocando reacciones psicosomáticas. Le pican las manos, tiene hormigueo en los pies, rompe cosas… está fatal. Está convencido de que Paula va a traicionarlo a pesar de que él es mucho más guapo que todos los solteros juntos, según afirmó. Su novia, al parecer, no lo tiene tan claro.

Nando vio a su novia pasándoselo pipa con los solteros, especialmente con su preferido, pero no escuchó la frase demoledora de Isa. Menos mal que sus compañeros estaban al tanto y se lo explicaron después, para que sufriera igual que ellos. "Si no hubiera cámaras me liaba con Borja", dijo Isa, mientras los espectadores nos levantábamos del sillón en señal de respeto. Nando, por si acaso, ya ha empezado a llorar.

Y llegamos al bueno de Nacho y su novia de nombre ridículo, la pareja que menos va a tardar en romperse a tenor de cómo está actuando ella con el tal Andrea, uno de los personajes más ridículos de la historia del programa, lo que es mucho tratándose de un espacio en el que ha participado gente como el mítico Montoya.

Su novia mira al italiano con una mezcla de arrobo y deseo. Ambos echan sus raticos en el jacuzzi (a solas, claro) y está claro que acabarán en el tálamo como mandriles en celo. Nacho lo sabe también y ya parece resignado a perder a Náyades. Sus lágrimas en esta primera hoguera nos enternecieron a todos, pero es que a la isla se va a eso, Nacho, querido. Si lo que querías era consolidar la relación con el amor de tu vida, haberte ido con ella a hacer el Camino de Santiago.

Nayadita, con su actitud, está afrentando indirectamente a la Corona, dado el vínculo familiar que une a su novio con el actual ocupante del trono. No está bien cornear en prime time a una persona que debe estar entre los puestos 150-200 de la lista de sucesión al trono de España. No sabemos cómo habrá sentado esto en Zarzuela, pero, como se entere Letizia, se puede armar muy gorda.