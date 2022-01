Receta: tortilla vegana de tofu

La tortilla de patata es el plato por excelencia pero añadir pequeñas variaciones, de vez en cuando siempre, no debería ser problema. Se le puede añadir chorizo, jamón york y queso, queso de cabra, sobrasada.... la esencia es la misma pero con un toque de sabor. Por supuesto, la más castiza es la que lleva solamente patata y huevo, fuera de los debates sobre si con cebolla o sin ella.

Sin embargo, puede haber momentos en los que a uno le apetezca una rica tortilla casera y no le queden patatas o quiera innovar y hacer una tortilla vegana. Por ello, desde Libertad Digital proponemos una receta de tortilla vegana de tofu que puede ser el sustituto perfecto para la tortilla de patatas tradicional para una persona que ha decidido no comer nada procedente de animales. Recomendamos coger papel y bolígrafo para tomar nota, no decepcionará.

Ingredientes:

200gr de tofu

dos cucharadas de harina

una cucharadita de levadura

una cebolla pequeña

una zanahoria

una patata

una cucharada de aceite de oliva

un vaso de agua

una pizca de sal

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es escurrir bien el agua del tofu y dejarlo secar en un plato con un papel de cocina. Mientras tanto aprovechamos para pelar y cortar en dados pequeños la cebolla. También pondremos un chorro de aceite en una sartén y pondremos a dorar la cebolla.

Mientras tenemos la cebolla puesta a dorar cortamos el tofu en trozos pequeños, hacemos lo mismo con la patata y la echamos a la sartén junto a la cebolla. También podemos añadirle más verduras, como una zanahoria o un calabacín o un pimiento verde. Este sería el momento de añadir las verduras deseadas.

El tofu es lo último que debemos añadir a la sartén ya que solamente queremos que se dore un poco por cada lado, si nos pasamos cocinándolo pierde consistencia y sabor. Mientras tenemos las verduras y el tofu haciéndose cogemos un bol y echamos dos cucharadas de harina, el vaso de agua y la cucharada de levadura. Debemos mezclar todo bien hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

Ahora es momento de echar esta masa en la sartén junto con las verduras y el tofu, hay que distribuirla bien para que nos quede forma de tortilla de verdad y no de revuelto mal hecho. En este momento también debemos echar la sal al gusto. En el momento en el que la mezcla quede repartido por toda la sartén y empiece a cambiar de color le daremos la vuelta para hacerla por el otro lado.

También podemos hacerlo de otra forma y es echando las verduras y el tofu en el recipiente de la masa, mezclando ahí y después poniéndolo de nuevo en la sartén para terminar de cuajarlo. En teoría queda igual de bien de las dos maneras, hay que pasar por la sartén vuelta y vuelta. Estará lista ya para servir y disfrutar.