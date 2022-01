Receta: tiramisú casero saludable

El tiramisú es una de las recetas más famosas de la cocina italiana y se ha convertido en un imprescindible en las cartas de postres de los restaurantes españoles. Facilísimo de preparar, es el recurso perfecto de quienes no tienen mano alguna para al repostería. Aunque es importante seguir las claves de un buen tiramisú si lo que se quiere es triunfar.

Porque, aunque sea sencillo, no todo vale cuando de preparar un buen tiramisú casero se trata. Hay quienes sustituyen el mascarpone por queso crema o le añaden nata montada o natillas a la crema, quienes usan cualquier tipo de bizcocho para la base, otros bañan las galletas en cantidades ingentes de licor o prescinden del café en favor de leche chocolateada..... si haces estos cambios no saldrá igual.

Existen múltiples variaciones del tiramisú ya que se adapta a intolerancias o gustos de cada uno, pero el tradicional no defrauda nunca a todo amante del café. Sin embargo, para preparar el auténtico y que sea un buen tiramisú casero hay que seguir unos pasos y consejos claves. Desde Libertad Digital, como siempre, nos hemos puesto manos a la obra y traemos una receta que deleitará a toda la familia. No podéis olvidar coger papel y bolígrafo para no perderos detalle.

Ingredientes (para seis raciones):

una cucharada de levadura de panadería

400ml de café

500gr de queso fresco batido

dos huevos de gallina

150gr de harina de avena

12 dátiles

tres cucharadas de cacao puro en polvo

350ml de leche

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es poner a precalentar el horno a 180ºC. Luego haremos el bizcocho, para ello lo ideal es tener un robot de cocina, sino puede hacerse igualmente. Antes de nada debemos triturar los copos de avena para que queden como harina, si nos queremos saltar este paso simplemente hay que comprar harina de avena en el supermercado. Después añadimos la levadura, los huevos, cuatro dátiles, 150ml de leche y volvemos a triturar todo bien hasta que quede forma de masa.

A continuación, sobre la bandeja del horno ponemos papel vegetal aceitado, simplemente para que no se nos pegue el tiramisú, y echamos la mezcla encima. Es importante que quede aproximadamente con un grosor de un centímetro.

Lo ponemos a hornear durante media hora. Cuando haya pasado ese tiempo lo sacamos y dejamos que temple, una vez haya pasado eso, lo cortamos en dos y reservamos.

Ahora haremos la crema de queso y, para ello, necesitamos el queso batido, ocho dátiles y 200ml de leche. Simplemente trituramos todo bien y reservamos. Mientras preparamos esto también podemos poner el café a preparar, si lo tenemos listo debemos saltar este paso.

Una vez tenemos todo esto listo sacamos nuestra masa y empapamos la primera capa con el café, hay que dejarlo reposar bien hasta que absorba todo el café. Hay que tener cuidado porque no debe quedarnos demasiado blando, de lo contrario no podremos montarlo bien.

Luego ponemos varias cucharadas del queso crema encima de nuestra base con café y espolvoreamos cacao puro por encima. A continuación hacemos lo mismo con la otra capa de la masa.

Cuando tenemos nuestras dos capas de masa y crema montadas echamos más cacao puro por encima y lo debemos dejar un mínimo de cuatro horas en la nevera. Una vez pasado este tiempo ya podremos disfrutar de nuestro tiramisú, como si estuviéramos en Italia.