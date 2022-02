Receta: arroz con salmón

El arroz, un cereal proveniente de Asia, es un ingrediente de fácil preparación cuyo uso se ha extendido a muchos países del mundo gracias a su maravillosa versatilidad. En España y en la cocina mediterránea, es muy común prepararlo con ingredientes del mar, tal como pescados o mariscos. En Libertad Digital, te traemos una receta de arroz con salmón delicioso que satisfará todos tus antojos.

Si no tienes mucho tiempo para cocinar y te apetece pescado toma nota de esta receta porque es muy rápido además de quedar muy rico. Un plato lleno de personalidad con muy pocos ingredientes.

El salmón es un pescado perfecto para elaborar recetas con pasta ya que es muy sencillo de limpiar, ideal para hacer dados y no tiene espinas. Se puede cocinar con un salteado muy suave sin hacerlo demasiado y está delicioso. El salmón nos aporta proteínas, fósforo y grasas saludables Omega 3. En Libertad Digital nos metemos a la cocina para ofreceros esta rica y nutritiva receta de pasta. No te olvides de coger papel y bolígrafo para no perderte nada.

Ingredientes (para cuatro raciones):

300gr de arroz

200gr de salmón ahumado

750ml de caldo de pescado

150ml de nata para cocinar

media cebolla

dos cucharadas de alcaparras

azafrán

aceite de oliva

sal

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es echar un chorro de aceite en una cazuela y añadir el arroz, dejamos rehogando dos o tres minutos. A continuación cubrimos con el caldo de pescado caliente y dejamos cocinar por 18 minutos. Reservamos mientras preparamos el resto de ingredientes.

En una sartén calentamos tres cucharadas de aceite y echamos la cebolla junto con el azafrán. Sofreímos a fuego medio hasta que la cebolla se ablande. En el momento en el que la cebolla empiece a ponerse transparente incorporamos el salmón a la sartén. Lo cocinamos hasta que empiece a cambiar de color y, en ese momento, echamos las alcaparras y cocinamos todo durante 3-4 minutos.

A continuación vertemos la nata en la sartén y cocinamos removiendo cada poco tiempo, dejamos durante 5 minutos. Lo siguiente es añadir el arroz y remover bien para que se integren todos los sabores. Aquí también es momento de rectificar de sal y dejar cocinar durante 2-3 minutos más. Simplemente nos queda servir y a disfrutar.