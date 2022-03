Receta: ñoquis a la florentina

La pasta, uno de los alimentos más versátiles que existe, se puede mezclar con carne, pescado, tofu, verduras... da igual lo que le pongas que siempre quedará rica. Pero, como siempre, hay gente a la que no le gustan determinados alimentos, por ejemplo, el pescado o las verduras, por ello una buena manera de comer de todo es mezclarlo con aquellos que sí.

Los ñoquis son un plato típico de Italia que se ha hecho muy conocido y muchos son los países que se han apuntado a darle un sabor propio: Austria, Rusia, Eslovenia, Chile y por supuesto Francia. Cada uno puede preparar un plato de ñoquis con lo que más le guste, se adaptan a cualquier ingrediente.

Desde Libertad Digital traemos unos ricos ñoquis con salsa florentina que para aquellas personas a las que no les guste la verdura es ideal, ya que con esta salsa podrán tener todo el sabor con nuevas texturas. Como siempre, no olvidéis coger papel y bolígrafo para no perderos nada de la receta.

Ingredientes:

300gr de ñoquis

400gr de salsa de tomate

un puñado de espinacas

21gr de queso mozzarella

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es poner la salsa de tomate a fuego medio en una sartén, le añadimos las espinacas y cocinamos durante unos minutos.

Mientras tanto, cocemos los ñoquis en una olla y, una vez listos, los añadimos a la sartén.

Por último, añadimos el queso rallado en la sartén y removemos bien durante un par de minutos. Servimos y estarán listos para disfrutar.