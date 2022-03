Receta: mini cheesecake de nueces, canela y manzana

La tarta de queso es un postre que puede hacerse simplemente con queso, con una base de galleta, con una base de galleta y mermelada de fresa, frambuesa o melocotón por encima, incluso poniendo trozos de fruta... tienen infinidad de versiones. En nuestro caso la vamos a hacer con manzana, canela y nueces, un toque diferente al postre tradicional.

La tarta de queso o cheesecake no es originaria de Estados Unidos como quizá muchos imaginaron. Se trata de una receta ancestral que a lo largo de la historia ha vivido innumerables modificaciones.

El primer antecedente confirmado de la tarta de queso llega de la Antigua Grecia. Más concretamente desde la Isla de Samos, hace 4.000 años, frente a la costa de la actual Turquía. Este pastel era considerado un alimento muy energético y, de hecho, se ha constatado que en el año 776 a.C. se utilizaba para alimentar a los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, desde Libertad Digital no nos quedamos tampoco atrás y queremos dejarte nuestra versión particular, sin azúcar y que puedes comer en cualquier época del año como postre, como merienda... en el momento que más te apetezca. Además, es en formato mini, por tanto, si solamente te gusta a ti no tienes por qué hacer cantidades enormes que debes comer rápido para que no se ponga mala. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle de la receta de las mini cheesecake de nueces, canela y manzana.

Ingredientes:

una manzana amarilla

120gr de yogur + proteínas natural

un limón

50gr de claras de huevo

puñado y medio de nueces pecanas

tres cucharadas de queso untable light

dos cucharadas y media de copos de avena

tres cucharaditas de aceite de coco

un puñado de nueces troceadas

una cucharada de mascarpone

dos cucharaditas de canela en polvo

una cucharadita de almendra molida

una cucharadita de aroma de vainilla

una cucharadita de crema de cacahuete

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es poner los copos de avena junto con las nueces pecanas y las normales en el procesador de alimentos y triturar bien. Cuando hayamos conseguido una textura arenosa añadimos la canela y el aceite de coco. Integramos bien hasta conseguir una masa manejable que no se pegue en las manos.

A continuación ponemos esta masa en el molde que vayamos a utilizar y lo metemos en la nevera el tiempo que estemos preparamos el resto de la receta.

El siguiente paso empieza lavando y pelando la manzana. Luego la cortamos en dados y la echamos en una olla junto al jugo de medio limón, unas gotitas de esencia de vainilla y un poco de canela. Lo dejamos en fuego medio hasta que veamos que la manzana está cocinada y todo está más espeso. Lo sacamos del fuego y reservamos.

Ahora ponemos a precalentar el horno a 180ºC. Mientras, sacamos de la nevera las bases y echamos encima los trozos de manzana.

A continuación preparamos la parte de la tarta en sí. Cogemos la batidora y echamos la cuchara de queso mascarpone, el queso crema, el yogur natural + proteínas, los 50ml de claras de huevo, la ralladura de medio limón, una cucharadita de almendra molida y una cucharadita de crema de cacahuete. Batimos bien para que se integre bien, pararemos cuando veamos que no hay grumos.

Lo siguiente es echar la mezcla anterior sobre las bases con la manzana y meterlo al horno. Bajamos un poco el calor y dejamos nuestras mini cheesecake durante 30 minutos con calor arriba y abajo. Debemos vigilar porque no todos los hornos son iguales y no queremos que se nos queme.

Una vez haya pasado el tiempo dejamos que enfríen antes de desmoldar y listos para disfrutar. Las podemos decorar con frutos secos por encima, crema de frutos secos, crema de cacao... lo que deseemos. Como consejo, preparar el día antes de consumir, están más ricas todavía.