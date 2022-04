Receta: cheesecake de limón y coco

La tarta de queso es un postre que puede hacerse simplemente con queso, con una base de galleta, con una base de galleta y mermelada de fresa, frambuesa o melocotón por encima, incluso poniendo trozos de fruta... tienen infinidad de versiones. En nuestro caso la vamos a hacer con limón y coco, un toque diferente al postre tradicional.

La tarta de queso o cheesecake no es originaria de Estados Unidos como quizá muchos imaginaron. Se trata de una receta ancestral que a lo largo de la historia ha vivido innumerables modificaciones.

El primer antecedente confirmado de la tarta de queso llega de la Antigua Grecia. Más concretamente desde la Isla de Samos, hace 4.000 años, frente a la costa de la actual Turquía. Este pastel era considerado un alimento muy energético y, de hecho, se ha constatado que en el año 776 a.C. se utilizaba para alimentar a los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, desde Libertad Digital no nos quedamos tampoco atrás y queremos dejarte nuestra versión particular, sin azúcar y que puedes comer en cualquier época del año como postre, como merienda... en el momento que más te apetezca. Además, al llevar fruta también vas sumando esa ración que toca cada día. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle de la receta de la cheesecake de limón y coco.

Ingredientes (para seis raciones):

480gr de queso philadelphia

una lata de leche de coco

dos limones

125gr de mozzarella di bufala

un paquete de pistachos

102gr de pasta de dátiles

102ml de bebida de coco y arroz

30gr de aceite de coco

27gr de hojas de gelatina neutra

cuatro dátiles

dos cucharaditas de vainilla en polvo

Preparación:

Lo primero que vamos a preparar es la base de nuestra cheesecake, por tanto, antes de nada vamos a triturar los pistachos junto con la pasta de dátil y el aceite de coco. Una vez lo tenemos listo forramos el molde elegido para la tarta con papel de horno y ponemos la base, apretamos bien para que no queden huecos.

A continuación vamos con la tarta propiamente dicha. Lo primero es poner la gelatina en un bol con agua para que se hidrate durante aproximadamente 10 minutos. Mientras tanto batimos el resto de ingredientes salvo la bebida de coco y arroz.

Hacemos zumo de limón y rallamos la piel. Lo añadimos a la mezcla anterior. Cuando tenemos la gelatina lista la incorporamos a la bebida de coco y arroz y revolvemos bien para que se integren perfectamente. Lo ponemos en el vaso de la batidora y batimos.

Ahora vertemos nuestra mezcla sobre la capa que forma nuestra base y la metemos mínimo dos horas en la nevera. Pasado este tiempo la tendremos lista, solo nos queda decorar al gusto, en mi caso, poniendo rodajas de limón, frambuesas, ralladura de coco y limón y hojas de hierbabuena. La decoración, como siempre, es al gusto del consumidor.