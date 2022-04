Receta: chili con carne

La gastronomía se abre paso por encima de fronteras y un buen ejemplo es la cocina tex-mex, fusión de la cocina mexicana y la texana estadounidense, dando lugar a platos que se han hecho muy famosos en infinidad de lugares, como el chili con carne.

Si bien es cierto que su origen no está muy claro, lo que sí sabemos es que es muy típico de la cocina tex-mex y que ya ha traspasado fronteras y es conocida en todo el mundo. Se trata de un guiso especiado y muy sabroso de carne picada con alubias rojas, que acompañado de arroz blanco o tortillas mexicanas está delicioso y hace un segundo plato muy completo.

Esta receta de chili con carne es muy fácil de preparar y el resultado queda con mucho sabor. También llamada chili beans, la clave de su sabor está en utilizar una buena carne picada, acompañarla con varias especias y añadir unos frijoles o alubias cocidas para crear una sopa espesa y picante que se puede comer tal cual, como aperitivo con nachos o incluso como plato principal con una guarnición de arroz blanco cocido.

Lo habitual es que pique bastante pero si no tienes el paladar acostumbrado no te preocupes, al prepararla casera puedes elegir el nivel de picante e incluso prescindir de él. Es una receta que puedes congelar sin problemas por lo que es genial congelarla en porciones y así tenerla siempre a mano para improvisar un aperitivo en cualquier momento.

En Libertad Digital hemos recreado este sencillo plato de la comida tex-mex pero en su versión saludable, que ya empieza el buen tiempo y aumentan las ganas de cuidarse. Sin embargo, es una receta igual de deliciosa que la tradicional y no tiene nada que envidiarle. No olvides coger papel y bolígrafo para no perder detalle de esta sabrosa receta.

Ingredientes (para cuatro raciones):

640gr de tomate triturado

400gr de carne picada de cerdo

un bote de alubias rojas precocidas

una cebolla

una lata de maíz dulce

una zanahoria

un pimiento verde del padrón

cucharada y media de aceite de oliva virgen extra

una cucharadita de perejil seco

una cucharadita de comino

una cucharadita de ajo en polvo

una cucharadita de pimentón de la vera

una cucharadita de pimienta negra molida

una cucharadita de sal

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es cortar la cebolla y ponerla en una sartén junto a dos cucharadas de aceite de oliva. Una vez esté pochada la cebolla se añade la zanahoria y el pimiento cortados en tiras. Se deja sofreír durante un rato.

Cuando lo tengamos casi listo añadimos la carne, removemos y dejamos que se dore un poco. A continuación incorporamos el tomate natural y dejamos a fuego medio-bajo durante 15-20 minutos.

Por último añadimos los frijoles/ alubias rojas y el maíz, removemos y dejamos durante 5-10 minutos más. Luego servimos junto a unos nachos de maíz y un poco de queso rallado por encima y listo para disfrutar.