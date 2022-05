Receta: bollito de tiramisú

Flickr/CC/life is good (pete)

El tiramisú es una de las recetas más famosas de la cocina italiana y se ha convertido en un imprescindible en las cartas de postres de los restaurantes españoles. Facilísimo de preparar, es el recurso perfecto de quienes no tienen mano alguna para al repostería. Aunque es importante seguir las claves de un buen tiramisú si lo que se quiere es triunfar.

Porque, aunque sea sencillo, no todo vale cuando de preparar un buen tiramisú casero se trata. Hay quienes sustituyen el mascarpone por queso crema o le añaden nata montada o natillas a la crema, quienes usan cualquier tipo de bizcocho para la base, otros bañan las galletas en cantidades ingentes de licor o prescinden del café en favor de leche chocolateada..... si haces estos cambios no saldrá igual.

Este bollito de tiramisú relleno de chocolate es todavía más sencillo de preparar que el tiramisú corriente y hará las delicias de todos. Es perfecto como desayuno, postre o merienda y se lo puede comer desde el más pequeño de la casa al mayor, en familia, con amigos o en pareja.

Existen múltiples variaciones del tiramisú ya que se adapta a intolerancias o gustos de cada uno, pero el tradicional no defrauda nunca a todo amante del café. Sin embargo, para preparar el auténtico y que sea un buen tiramisú casero hay que seguir unos pasos y consejos claves. Desde Libertad Digital, como siempre, nos hemos puesto manos a la obra y traemos una receta que deleitará a toda la familia. No podéis olvidar coger papel y bolígrafo para no perderos detalle.

Ingredientes:

100gr de claras de huevo

tres cucharadas de crema de cacao

25gr de harina de avena

una cucharadita de levadura química en polvo

una cucharada de yogur natural

una cucharadita de canela

una cucharadita de aroma de vainilla

una cucharada de café clásico

una cucharadita de cacao desgrasado en polvo

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es mezclar las claras de huevo, la harina de avena, el café en polvo, la canela, la levadura y el aroma de vainilla y lo batimos bien. Cuando tengamos la mezcla lista preparamos una sartén pequeña.

Vertemos un poco de mezcla en la sartén y, cuando empiecen a salir burbujas, que es cuando está medio cuajado, echamos una cucharada de crema de cacao en el medio y, con ayuda de una espátula, doblamos en bollo por los lados para darle la forma.

Le damos la vuelta ya cerrado para que se haga bien por ambos lados. Una vez lo tenemos listo, emplatamos. ¿Cómo decoramos? Con el yogur natural por encima y espolvoreando cacao puro en polvo. Una delicia para todo el que lo pruebe.