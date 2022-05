Receta: pasta con salsa de aguacate

Si eres de los que le cuesta comer verdura pero adora la pasta posiblemente este plato sea tu mejor opción. Esta salsa de aguacate es perfecta para cualquier tipo de pasta desde espaguetis hasta gnocchis pasando por los macarrones. En nuestro caso hoy la hacemos con tallarines pero, como decimos, puede quedar bien con cualquier tipo de pasta.

En Libertad Digital creemos que no se debe gastar mucho tiempo cocinando y este tipo de comidas son una opción ideal para eso. Además, sirve estupendamente si has comprado aguacates y después de varias tostadas y hacer guacamole todavía te queda uno y no sabes qué hacer con él antes de que se ponga malo. Por ello te ofrecemos la receta de pasta con salsa de aguacate, nosotros hemos utilizado tallarines pero puedes ponerle cualquier pasta. Coge papel y bolígrafo y anota esta receta para el próximo día que te apetezca una rica pasta.

Ingredientes (para dos raciones):

160gr de tallarines integrales

un aguacate

un puñado de tomates cherry

medio limón

un puñado de frutos secos crudos mix

20gr de nata fresca extracremosa

una cucharada de aceite de oliva virgen extra

un puñado de albahaca

una cucharadita de ajo en polvo

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es poner a cocer la pasta, el tiempo dependerá de si es integral o no e, incluso, del tipo de pasta que utilicemos. La dejamos en la olla el tiempo que nos marque el fabricante.

Mientras tanto preparamos la salsa. Lo primero es pelar y quitar el hueso del aguacate, que podemos poner en agua para germinarlo, trituramos la carne con el resto de ingredientes, un vaso de agua de la cocción de la pasta, sal y pimienta al gusto.

Una vez tenemos la pasta lista, mezclamos la pasta con la salsa y servimos en los platos. Espolvoreamos un poco de pimentón, unos cherrys cortados a la mitad y frutos secos. Ya solo queda disfrutar de la comida.