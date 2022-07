Receta: tartar de aguacate, tomate y queso

El tartar de aguacate, tomate y queso es un plato muy vistoso, fácil de preparar y que está tremendamente rico. El nivel de dificultad es inexistente, así que podéis animaros incluso los cocineros más perezosos y veréis que merece la pena. Os contamos cómo hacerlo en casa.

Como siempre que tenemos ante nosotros una receta tan sencilla es necesario contar con un buen producto. Daros cuenta que este tartar de tomate y aguacate con queso no lleva ningún tipo de aliño que pueda cubrir o tapar el sabor propio de los alimentos, si no que lo añadido es para potenciar el sabor de los mismos y darle más frescura. Por ello, ya que son solo tres ingredientes base, es fundamental que optemos por ingredientes de calidad; no hace falta que sean los más caros, pero sí que el tomate sepa a tomate, el aguacate esté en su punto de maduración y el queso feta no sea de esos extra salados, si no un buen queso feta.

Sin embargo, por norma general el tartar lleva carne o pescado. ¿En qué consiste el tartar? Es un plato a base de carne o pescado crudo, picado fino y que se condimenta o aromatiza con diversos ingredientes entre los que se encuentran algunas salsas, especias o encurtidos. Lo cierto es que reúne todos los requisitos para considerarse un plato apropiado para una ocasión especial porque es muy vistoso y de potente sabor.

Este tartar de aguacate, tomate y queso es una receta con uno de los mejores aliños que hayas probado ya que resulta equilibrado, potencia los sabores pero no la enmascara y además es muy fácil y rápido de preparar. Lo mejor de este tartar es que además es apto para vegetarianos y veganos. Como siempre, en Libertad Digital nos ponemos manos a la obra para ofrecerte recetas fáciles y ricas. Coge papel y bolígrafo para no perderte nada de esta receta.

Ingredientes (Para dos raciones):

145gr de tomate rosa

120gr de queso de burgos desnatado

un aguacate

una cucharada pequeña de salsa de soja

una cucharada pequeña de aceite de oliva virgen extra

zumo de limón

una cucharadita de mostaza

media cucharada de semillas de sésamo

Preparación:

Lo primero que vamos a hacer es la salsa que llevará por encima. Para ello mezclamos el zumo de limón con la salsa de soja, el aceite y la mostaza. Reservamos para más tarde.

Ahora pelamos el tomate y lo cortamos en daditos pequeños, hacemos lo mismo con el aguacate y el queso.

A continuación mezclamos todo en un recipiente, corregimos de sal y presentamos con ayuda de un molde redondo. Si preferimos podemos aliñar por separado e ir sirviendo por capas, queda más bonito visualmente. Luego simplemente le añadimos unas semillas de sésamo por encima y a disfrutar.