Receta: coliflor al horno con especias

La coliflor es una hortaliza que tiene grandes beneficios para el ser humano pero, a la vez, deja un olor en la casa cuando se prepara que puede tirar para atrás a muchos a la hora de consumirla. Cierto es que su sabor tampoco es especialmente fuerte y también quizá ayuda, pero hay cientos de maneras de consumirla de manera saludable, fácil y sabrosa.

Esta hortaliza es una importante fuente de fibra y contiene vitamina C y varias del grupo B (tiamina, riboflavina y B6). Además, la coliflor es un alimento rico en potasio y fósforo, ayudando al cuerpo a reponerse tras importante esfuerzo físico. Por ello, en Libertad Digital nos hemos metido a la cocina para prepararla de forma que guste a mucha gente. Esta receta de coliflor al horno con especias no dejará indiferente a nadie, por ello, te recomendamos coger papel y bolígrafo para no perderte nada.

Ingredientes (para cuatro raciones):

una coliflor grande

un diente de ajo

una cucharadita de azúcar moreno

50ml de aceite de oliva virgen extra

dos cucharadas de salsa de soja

pimentón

curry

cayena

comino

cebollino

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es limpiar la coliflor ¿Cómo lo haremos? Separamos los tronquitos de la coliflor en ramilletes pequeños. A continuación, pelamos y picamos el diente de ajo.

El siguiente paso es coger un bol y añadir todas las especias junto con la salsa de soja. Mezclamos bien para que se integren perfectamente. En este momento también pondremos a precalentar el horno a 200ºC.

Una vez tenemos esto listo añadimos la coliflor y la removemos bien para que se impregne bien de la mezcla. A continuación, colocamos la coliflor con su jugo en la bandeja que hemos escogido para meter al horno.

Horneamos durante 35-40 minutos a 200ºC y estaría listo. Simplemente quedaría decorar con un poco de cebollino por encima, esto es al gusto del consumidor, servir y disfrutar.