Receta: garbanzos con espinacas al estilo hindú

Las legumbres son sin duda alguna, uno de los alimentos que nos aportan mas nutrientes, proteínas, fibra y vitaminas entre muchas otras buenas propiedades. Por ello es ideal introducirlas en nuestra alimentación al menos un par de veces a la semana.

Las proteínas de los garbanzos, hacen que se convierta en una legumbre indispensable en los menús cotidianos. No es difícil aprovechar las propiedades de los garbanzos, ya que con ellos podemos preparar gran variedad de platos fabulosos durante todo el año.

Las espinacas son de la verduras, por no decir la que mas me gusta, es suave, tiene un sabor realmente rico y además podemos hacer miles de recetas ricas con ellas, como las espinacas con bechamel que son toda una delicia. Los garbanzos también es la legumbre que mas me gusta de todas y además en todas sus versiones, cocinados en puchero como el inigualable cocido Madrileño tan famoso o los garbanzos en ensalada.

En Libertad Digital nos hemos metido a la cocina para preparar este plato de garbanzos y espinacas al estilo hindú que es perfecto para esos días donde el sol no nos acompaña. Además el toque de las especias dará un sabor único al plato que, además, podemos acompañar con un poco de arroz y tenemos una comida completa y nutritiva. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle.

Ingredientes:

200gr de garbanzos cocidos

200gr de leche de coco

una cebolla

60gr de espinacas ultracongeladas

20gr de tomates secos

curry cail

sal

comino

jengibre en polvo

aceite de oliva virgen extra

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es pochar la cebolla cortada en juliana con un poco de aceite de oliva. En el momento en el que esté pochada, se sabrá porque adquiere un color transparente, se incorporan a la sartén las verduras y se deja que se integren bien.

Lo siguiente es añadir los garbanzos bien escurridos y los tomates secos cortados en trozos mediamos. Removemos y dejamos que cojan los distintos sabores.

A continuación, echamos la leche de coco y las especias y dejamos que haga ‘chup- chup’ durante aproximadamente 5 minutos. Luego lo servimos y a disfrutar.

Si queremos que tenga un toque todavía más picante podemos añadir un poquito, eso sí, poquito de verdad porque pica, de tikka masala.