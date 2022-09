Receta: pantera negra saludable

Cuando se prepara esta bomba tan rica de Pantera Negra es que no le podía poner otro nombre. Bizcocho jugoso de chocolate, relleno de Nutella saludable y cubierta de Chocolate negro y con la clásica forma de una Pantera Rosa, pero de chocolate y saludable.

Prepáralo como postre si tienes invitados en casa o para consentirte cualquier día. Hemos usado un molde con divisiones para que salgan varios bizcochitos pequeños, pero puedes utilizar cualquiera que tengas a tu disposición y cortarlos al final.

En Libertad Digital nos hemos puesto manos a la obra para que la vuelta de vacaciones no sea tan dura... seguro que con esta receta chocolateada te alegra la vuelta al trabajo. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle.

Ingredientes (para cuatro bollitos):

dos huevos

50gr de harina de avena

5gr de levadura

15gr de cacao puro en polvo

edulcorante

100ml de leche

Para el relleno:

20gr de proteína de chocolate

35ml de leche

Para la cobertura:

50gr de chocolate 85%

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es mezclar los ingredientes del bollo en sí y cocinar el bizcocho. ¿Cómo haremos? En un bol mezclamos los huevos, la harina de avena, la levadura, el edulcorante, el cacao puro en polvo y la leche, cuando tenemos la mezcla homogénea horneamos a 180ºC durante 20 minutos.

Cuando los tenemos listos les hacemos un hueco en el centro, ahí irá nuestro relleno que debemos mezclar y echar. Luego tapamos nuestros bollitos con la parte que hemos quitado.

Por último hacemos la cobertura derritiendo chocolate, bañamos cada bollito y los metemos en la nevera una hora para que se endurezca la cobertura. Podemos añadir los extra que más nos apetezcan.