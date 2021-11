Platos típicos de Cataluña

Cataluña es reconocida internacionalmente por su gastronomía que se basa en la dieta mediterránea con su arroz, sus cereales, hortalizas, pescado, legumbres y aceite de oliva. La comida catalana destaca por su variedad y por su calidad, que se encuentra no solo en los productos de proximidad sino en su capital humano.

Como la mayoría de las regiones de España, Cataluña tiene su propia historia y cultura distintiva, incluida su rica y sabrosa cocina. Muy influenciada por sus vecinos, Francia e Italia, la cocina catalana es auténticamente mediterránea, basada en productos tanto de la tierra como del mar.

La geografía de Cataluña al igual que su historia han propiciado que la gastronomía haya ido evolucionando, aunque cabe decir que la filosofía sigue siendo la misma que hace siglos, si el producto es bueno, el plato estará bueno. Unos platos basados en los productos de temporada, como los calçots y que gracias a su diversidad se pueden hacer platos 100% con verduras, carne o pescado.

Calçots

Este es un ingrediente que cada año triunfa en Cataluña, especialmente entre enero y marzo. Los caçots son un tipo de cebolleta grande que se cultiva en invierno y, cuando se recoge, se celebran calçotadas, ¿cómo se prepara? Los calçots se envuelven en papel y se cocinan en las cenizas de un fuego abierto antes de servirlas junto a ensalada de romesco. En todos los restaurantes de Cataluña encontrarás este plato.

Lo más tradicional es acompañarlos de salsa romescu. Por ejemplo, en las famosas calçotadas se sirven los calçots de primero y de segundo una parrillada de diferentes carnes que suele incluir cordero a la brasa o butifarra. Este plato es típico acompañarlo de los vinos de la zona ya sean vinos de Penedés o vinos de Priorat.

Pantumaca

También conocido como pan con tomate o, en catalán, pa amb tomàquet, es el acompañante ideal y esencial de cualquier comida en Cataluña. Es tan importante en la gastronomía catalana que se cultivan tomates específicos para este tipo de comidas. Sin embargo, los orígenes de este plato no están claros pero se cree que surgió cuando un hombre tuvo que hacer la comida con los ingredientes más básicos.

Por tanto, ¿en qué consiste el pantumaca? Simplemente es una rebanada de pan frotada con medio tomate y rociada con un poco de aceite de oliva y una pizca de sal. Esta simpleza es quizá uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía catalana.

Las rebanadas de pan, tostado o no, se untan restregando tomate maduro y se les añade sal y un chorro de aceite de oliva. Se puede comer solo o acompañado de embutidos, verduras asadas, pescado adobado o cualquier otra delicia que se te ocurra. El pan más típico para preparar un buen pà amb tomàquet es el de pagès, una variante del pan rústico típico de los pueblos rurales de Cataluña.

Mongetes con butifarra

Es un plato contundente hecho a base de carne, butifarra y mongetes que son la versión de salchichas y judías. El origen del plato se remonta al siglo XVI. ¿En qué consiste la butifarra? Es un embutido hecho a base de carne de cerdo, también puede ser de pato, con especias frescas o curadas. Las versiones curadas incluyen la butifarra negra que está hecha con sangre de cerdo, butifarra d’arròs hecha con arroz y toro que se hace con las partes más grasas del animal. Cuando se sirve con judías blancas, lo más común es usar butifarra fresca que se cocina sobre una parrilla.

Por tanto, su ingrediente principal es la butifarra, una salchicha de cerdo típica de la gastronomía catalana que se acompaña con judías blancas (mongetes) salteadas con el aceite que desprende la propia butifarra. Un plato tan sencillo como exquisito que se popularizó en Cataluña sobre en las fondas de comida casera y popular del siglo XIX.

Escalivada

Este plato es un homenaje a algunas de las verduras más mediterráneas por excelencia: los tomates, los pimientos y las berenjenas. El nombre proviene del verbo catalán ‘escalivar’ que significa ‘cocinar en las cenizas’ y se refiere a la forma en que se cocinan los vegetales.

¿Cómo se prepara entonces la escalivada? Cada hortaliza se asa entera en una parrilla, sobre fuego abierto o directamente en las cenizas. Se requiere un poco más de tiempo para la preparación del plato, porque hay que aderezar las verduras con aceite de oliva y sal. Aunque es muy común encontrarlo servido junto con anchoas o atún, la belleza del plato radica en el uso de verduras perfectamente maduras, ricas en sabor y que solo esperan ser degustadas.

Escudella i carn d’olla

Este es uno de los platos con más historia, de hecho, los rumores hablan de que esta es la primera sopa documentada que se comió en toda Europa. En el siglo XIV, el escritor catalán Francesc Eiximenis afirmó que era la comida diaria de los catalanes.

Pero, ¿en qué consiste este plato de tan larga tradición? Está compuesta por un caldo hecho de trozos de carne y verdura de temporada entre las que se encuentran la zanahoria, el apio y el repollo, el caldo está culminado por una gran albóndiga conocida como pilota. En Navidad es muy típico que los catalanes coman una versión especial de este plato conocido como la ‘Sopa de Galets’ o ‘Sopa de Nadal’ hecha con una pasta grande en forma de concha de caracol.

Canelones

Este clásico de la comida italiana es también un éxito en Cataluña, de hecho, es la región donde más se consume en todo el mundo. Los siglos de comercio entre Italia y Cataluña son los que puedan explicar este intercambio cultural entre ambas gastronomías.

Sin embargo, los canelones catalanes son ligeramente diferentes a los italianos ¿por qué? Porque en la versión italiana se prepara la pasta al dente y en la catalana suelen estar bien cocinados. De hecho, durante la época navideña muchos catalanes optan por comer canelons de Sante Esteve el 26 de diciembre que se preparan utilizando trozos de la carne de la comida navideña y, en numerosas ocasiones, incorporando foie gras.

Cap i pota

Literalmente significa ‘cabeza y pierna’ y es un plato tradicional que en los últimos años ha bajado su popularidad ¿por qué? Porque básicamente está compuesto de despojos como la nariz o las tripas de un animal. Sin embargo, un buen día de frío en otoño o invierno es el plato perfecto para calentar cualquier cuerpo y un plato ideal para emplear la morcilla, el jamón o el chorizo.

Se puede encontrar en los menús de los restaurantes más antiguos, pero también se ha visto en los puestos de algunos de los mercados de comida callejera más modernos de Barcelona, por lo que es posible que estemos a punto de ver un repunte del Cap i Pota.

Esqueixada

La esqueixada de bacalao es uno de los platos más típicos en la gastronomía catalana. Un plato veraniego, que se sirve frío y en el que el protagonista es el bacalao previamente desalado. Se suele tomar cómo una ensalada para compartir, aunque también puede servirse a modo de entrante en platos individuales.

El bacalao salado es un método para conservar el pescado en el que el bacalao fresco se frota con sal y luego se seca al aire libre. Para preparar el bacalao salado para comer, debe empaparse en agua durante unos días para reducir su salinidad antes de cocinarlo o servirlo como está. La esqueixada es una ensalada popular compuesta de bacalao salado crudo, que se suele servir junto con tomates, cebollas y aceitunas. Un plato ligero y refrescante, tradicionalmente se comía en los cálidos meses de verano, aunque hoy en día se puede encontrar en los menús de todo el año.

Suquet de Peix

Cataluña disfruta de una abundante oferta de pescados y mariscos frescos, por lo que no podían faltar entre sus platos tradicionales. El suquet de peix no es otro que la versión catalana de estofado de pescado, inventada por primera vez por los pescadores que preparaban una comida fácil para ellos al final de un largo día con los restos de pescado que no se vendieron ese día. Típicamente, incluyen una mezcla de peces como la merluza o el rape, y mariscos como las almejas o los mejillones. El otro ingrediente esencial es el delicado azafrán, que le otorga un color cálido y un rico sabor.

Hoy en día, aunque el caldo base se hace normalmente con morralla, los mejores restaurantes de la Costa Brava lo sirven con las mejores y más cotizadas piezas del mercado como el rape, la dorada o el mero y le añaden almejas o gambas para enriquecerlo aún más.

Setas

La época de otoño nos trae uno de los ingredientes más sabrosos del año, las setas. Los más típicos del otoño son los níscalo, pero también podemos encontrar la trompeta, el cama-sec y el camagroc. En primavera, la múrgola es una seta muy codiciada. Y hablando de hongos, el rey es el Cep, utilizado en gran parte de platos con setas.

Samfaina

Receta típica en la cocina catalana y valenciana, este guiso resulta muy parecido al pisto. Los ingredientes básicos son la cebolla, ajo, calabacín, berenjena y a veces pimiento. Se añade romero o tomillo y aunque puede tomarse solo, suele ir como acompañamiento de carnes y pescados.

Este plato, está cocinado con una base de verduras y legumbres y pertenece a los platos de la cocina tradicional. Por regla general se consume, principalmente, durante todo el año, y se suele servir a los comensales como segundo plato.

Coca

Una de las elaboraciones más mediterráneas, puede verse con verduras, carne o pescado. Es un alimento socorrido ya que puede consumirse como primero, como entrante o incluso a media mañana o para merendar. Típicamente se suele hacer con cebolla, pimiento, tomate y se puede añadir sardinas, atún o butifarra.

La coca catalana es una masa que lleva un proceso de elaboración y cocción parecido al de una pizza gruesa. Presente en sus fiestas y tradiciones, la clave para realizar una coca catalana se encuentra en la paciencia para realizar su masa. Así mismo, para que el plato sea realmente delicioso es necesario la utilización de harina de la mejor calidad.

Los catalanes consideran que la paciencia sobre el tiempo de reposo de la masa es una de las herramientas que garantizan el éxito. Por ello, si se realiza con tiempo, conceder a la masa dos procesos de reposo es lo ideal. Esto es: trabajar la masa, dejarla reposar unas dos horas, volver a trabajar, y dejar nuevamente en reposo por dos horas más.

Trinxat

Plato típico del otoño/invierno ya que, al tener col, patata y bacon puede considerarse contundente. Este plato consiste en una torta de patata, col y puerro aderezada con bacon.

Trinxat es un plato de la Cerdaña, el Alt Urgell y Andorra, hecho en base de hervir patata y col y después triturar y mezclarlos. Se añade tocino y algún tipo de manteca (grasa) para freír la mezcla. Ocasionalmente se añade ajo frito. Por último se fríe todo en una sartén al fogón hasta que queda cocido y con forma de tortilla de patata.

Tiene el aspecto de una tortilla pequeña, entreverada con trozos de col que le proporciona un toque de verde oscuro. Se suele comer durante el invierno, siendo una comida calorífica. A menudo va acompañado con tocino. Es un plato destacado dentro de la cocina catalana de montaña y en Puigcerdá se celebra cada año la Festa del Trinxat.

Fricandó

El fricandó es un estofado de finos filetes de ternera de que se cuecen suavemente en una salsa elaborada con setas y verduras, que se remata con una picada a base de ajo, almendra y perejil. Suele acompañarse con setas típicas de la zona como moixernons, cama-secs, ceps, gírgoles o rovellons. Se trata de un plato típicamente otoñal debido seguramente a la disponibilidad de encontrar estas setas frescas casi exclusivamente en esta época del año. También podemos emplear setas secas lo que nos dará la opción de cocinar este guiso en cualquier otra fecha.

A diferencia de otros platos tradicionales de nuestra cultura, el fricandó es una receta de origen urbano o propio de gente de mayor poder adquisitivo y no campesino. La primera vez que apareció este plato escrito en algún recetario fue en ‘Avisos y instrucciones para el principiante cocinero’, allá por los inicios del siglo XVIII. A partir de este momento apareció en todos los manuales de cocina catalana.

