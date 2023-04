Latigazo, el restaurante nikkei de Chueca con animado espectáculo

La moda de dinner show, que es eso de sobre todo cenar mientras te cantan, bailan o montan el espectáculo padre, no para de sumar propuestas en los restaurantes madrileños, como es el caso de Latigazo, un peruano fusión en pleno barrio de Chueca –Calle de las Infantas, 28–.

El chef peruano de Latigazo, Jorge Rodríguez

Tan de actualidad como la cocina nikkei, esa fusión entre la gastronomía peruana y la japonesa, que también vas a disfrutar en este singular restaurante bajo la obra del chef natural de Cajamarca Jorge Rodríguez, quien ha mamado desde pequeño los secretos de esta cocina tras la muerte de su madre. Entonces no había toda la información y el acceso a la misma de hoy en día, pero el hambre, la necesidad y la variedad de productos fueron suficientes para iniciarle en el arte de los fogones.

"Primero empecé con la comida tradicional de mi pueblo, sólo con el objetivo de alimentarme y sobrevivir, pero poco a poco fui descubriendo la gran diversidad de productos que tiene la tierra de Cajamarca, así que empecé a combinar ingredientes y hacer cosas distintas a las que estábamos acostumbrados", comenta el chef.

Más adelante pasó a experimentar en un "huarique" familiar –pequeño restaurante de ambiente casero–, lo que le sirvió para seguir creciendo y desarrollar su técnica. Gracias a su trabajo y creatividad culinaria consiguió ser jefe de cocina de los hoteles Costa del Sol y Hilton de Lima. Desde el año 2017 lleva en España en restaurantes de Madrid e Ibiza aportando su atrevimiento a la hora de experimentar con la cocina nikkei.

Pasión por los ceviches

De esa experiencia le viene a Jorge la pasión por los ceviches. Pero en la carta de Latigazo hay más cosas como tiraditos, platos típicos de la cocina chifa y platillos a base de pescado y ají, otra de las maravillosas obsesiones del chef, del que destaca el "aji charapita", uno de los puntos más fuertes que diferencia sus ceviches de otros.

Ostras kuro

Pero como hay otras cosas, comenzamos disfrutando con una maravillosa ostra kuro (14€), de variedad gillardeau, con leche de tigre de aguaymanto, cocona, aceite de ají limo y cilantro, ikura o huevas de salmón y brotes. Una buena combinación que no debilita ni camufla el intenso sabor a mar del marisco.

Variedad de niguiris

De la fusión peruana y japonesa nos llega una bandeja de niguiris. El primero es el niguiri hamachi (14€ / 2 unidades), con mayonesa de ajo negro, queso parmesano, brotes de albahaca, chalaquita y ralladura de lima. El segundo es el niguiri de salmón flambeado (10€ / 2 unidades), con ralladura de lima, aceite de trufa, sal maldon y shiso. El tercero y tan rico que tuvimos que repetir es el niguiri hotatekai (18€ / 2 unidades), de vieira con caviar imperial y mayonesa de trufa.

Y como no, si la especialidad de la casa es el ceviche, no te puedes ir sin probar uno de los cinco que ofrecen, sobre todo si la máxima del chef es que "no hay ceviche sin buen producto". En nuestro caso degustamos el ceviche kiiro (25€), en el que te encuentras la frescura de la corvina, la seta oreja de buda crocante y una base de leche de tigre, ají amarillo ahumado, puré de boniato acompañado de cancha, choclo y brotes de cilantro.

Ceviche kiiro

También de la cocina nikkei de Jorge Rodríguez llega el roll toropikaru (18€), que elaboran con pescado del día, mango, pepino japonés, mayonesa de rocoto, aji charapita, queso crema y togarashi.

Y como no podía ser de otra forma en un restaurante con influencias japonesas, también tiene platos pasados por la parrilla nipona robata. Tienes chuletón, pescado del día y entraña (24€), que la preparan con salsa anticuchera, patata cóctel en mantequilla y chimichurri. Para terminar, un buen postre llamado kyu (15€), que es una esfera de chocolate, con crema de yusu y maracuyá, crumble de quinoa y polvo de oro.

Cócteles de autor y show dinner

Ya que has elegido un buen restaurante con show nocturno, déjate seducir por los cócteles de autor que preparan con mimo en Latigazo y que fusionan una amplia gama de recursos andinos y asiáticos para redondear tu experiencia gastronómica. Su "coctelería étnica" llevada a cabo por los bartenders del restaurante busca la fusión perfecta de los productos nativos de Latinoamérica y Asia.

Cóctel raymi frutal

Uno de ellos, Alexis C. Rodríguez destaca que "lo étnico es porque son productos nativos, milenarios que vienen de la cultura andina y asiática. Lo interesante es que así haya una distancia geográfica estos se mezclan y adaptan muy bien. En términos gastronómicos es como la perfecta fusión que tiene el nikkei pero llevado a la coctelería".

Por eso dicen que sus cócteles se beben y se comen porque pueden llevar ingredientes inesperados como aguacate, vinagre, toques ahumados y ceniza. En mi caso probé un buen cóctel raymi frutal (16€), un trago cítrico y especiado con ron, lícor de alcachofa, chicha de jora, cordial de cítricos, piña, haba tonka, trufa de cacao, maíz y oro. Su presentación es espectacular aunque resula algo complicad de beber, pero siempre tendrás la opción de pedir una pajita.

También cuenta con una buena bodega con referencias de las mejores denominaciones de origen nacionales, además de espumosos de champán y cava. Nos decantamos por un buen vino tinto Dehesa de los Canónigos (35€), D.O. Ribera del Duero del que hubiésemos agradecido que tuviera una temperatura más optima.

El momento más sensual del espectáculo de Latigazo.

Y entre plato y plato podrás disfrutar del espectáculo que el coreógrafo internacional Toni Espinoza ha diseñado con escenas de Billy Elliot, Grease y Matilda. Todo ambientado en un local que recuerda a un teatro, por sus cortinas pero que también lo envuelve en un halo de misterio que se resuelve al ver lo que sale de detrás para amenizar la cena.

Cuenta con un salón principal con vistas a la barra y al DJ que amenizará la velada entre un espectáculo y otro. Eso sí, el consumo mínimo de esta zona debe de ser de 80€. Otro salón secuendario en el que puedes disfrutar del show con las mejores vistas. Además, dos reservados. Uno más grande en un espacio más discreto y con aforo de 16 personas. El otro, más íntimo para un máximo de 12 personas.

Latigazo es por lo tanto una buena opción para disfrutar con amigos, familia o tu pareja de la cocina nikkei y de un show dinner, sólo las noches de jueves a domingo, con un ticket medio de 40€.

