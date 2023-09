Hace un mes o más que la gran mayoría hemos vuelto de esas ansiadas vacaciones de verano que tardan mucho en llegar pero duran muy poco. Por eso os traigo un plan que sirve perfectamente para evadirse de la rutina y disfrutar de un buen rato en un marco incomparable como es el de las Bodegas Cepa 21, ubicadas en la localidad vallisoletana de Castrillo de Duero, a escasos kilómetros de Peñafiel.

Un racimo recién cortado

Cada vez hay más personas amantes del vino y del enoturismo, por lo que ahora es la época perfecta para hacer una escapada a la Ribera del Duero ya que está en plena cosecha de la añada. "El turismo enológico es un pilar importante en Bodegas Cepa 21. Con este tipo de actividades se acerca el mundo del vino y lo que hacemos en las bodegas boutique de Ribera del Duero, un mundo al que, a priori, resulta difícil acceder. Pero nada más lejos de la realidad. Con el Taller de Vendimia se da la oportunidad de disfrutar de un día de vendimia; de tocar, pisar y oler nuestro terroir y su excelente uva; en esta jornada al aire libre se establece una conexión única con el campo, la naturaleza y el entorno, lo que nos hace ser conscientes del importante valor que tiene el medio natural", señala José Moro, presidente de Cepa 21.

Son diez años ya en los que estas bodegas, que cumplen 21 años –y que el 5 de octubre conoceremos el nuevo aspecto de las etiquetas de todos sus cinco vinos–, celebran su Taller de Vendimia. Durante dos horas, todos los asistentes van a disfrutar de este momento crucial en una completa jornada entre bodega, viñedos, copas de buen vino y viandas.

José Moro explicar las bondades del 'terroir' de Cepa 21

Cepa 21 es el proyecto personal de José Moro que te invita a soñar en vino y, por eso, del 14 de septiembre al 14 de octubre tienes la oportunidad de participar en el Taller de Vendimia que se imparte de jueves a domingo a partir de las 12 de la mañana. Lo primero que vas a ver son las espectaculares instalaciones de Bodegas Cepa 21, donde podrás comprobar todo el proceso que va desde la recolección de la uva al paso por las diferentes fases que llevan a elaborar estos vinos llenos de carácter. Como la imponente bodega con miles de barricas de roble francés en las que el vino va cogiendo todo su cuerpo hasta el embotellado final y su reposo de seis meses hasta que se empieza a comercializar la añada.

El momento del pisado de la uva

Pero la nota destacada del taller es el momento de la vendimia que se realiza como se hacía tradicionalmente, de forma manual. Ataviados con el corvillo o la tijera de podar y con el cesto, iréis podando las cepas hasta que no quepan más uvas. Será el momento de volcarlas en las cubas, descalzarse y pisar las uvas –como lo hacían antaño los primeros viticultores de la Ribera del Duero– para extraer el mosto que, a continuación, probaréis. Siempre después de haberos limpiado bien los pies y vuelto a calzar. He de decir que probando el delicioso sabor del mosto es imposible que no salgan los vinazos que elaboran en Cepa 21.

Por eso, después del ‘arduo’ trabajo de recolectar y pisar las uvas, llega el momento de disfrutar de un estupendo aperitivo con vistas a los viñedos y saborear tres de las referencias más emblemáticas de la bodega, como el Hito Rosado, y los tintos Hito y Cepa 21, junto a las tapas de cortesía. El precio de la experiencia completa es de 65€ para los adultos y 10€ para los menores de 18 años.

Pasado con los cestos llenos de uvas recién recolectadas

Sin duda un taller cargado de diversión y en el que aprenderás de primera mano la profundidad de este tesoro que surge del terroir vallisoletano y al que José Moro le aporta su propia visión como creador de unos extraordinarios vinos que son reflejo de su propia experiencia vital y profesional.

Restaurante Cepa 21

El Taller de Vendimia es sólo una de las muchas posibilidades del catálogo de enoturismo de Cepa 21. También os recomiendo visitar el Restaurante Cepa 21 donde el chef Alberto Soto elabora dos menús en los que también se saborea la tierra sobre la que se levanta la bodega y del que ya os hablé en otra ocasión en Libertad Digital. Sabor y tradición acompañado en todo momento por los líquidos elaborados en la bodega y que maridan a la perfección con el Gran Menú Cepa 21 –de 16 pases– que disfrutamos acompañados por José Moro y parte de su extraordinario equipo.

El cocido completo del Restaurante Cepa 21

En su cocina te vas a encontrar recetas y sabores típicos de Castilla y León, pero con un toque vanguardista que le lleva a jugar con las texturas y presentaciones. Por eso empezamos con cinco deliciosos bocados como el rollo de steak sobre una cama de patata soufflé y esferificaciones de mostaza, también muy bueno el royal de gambas pero mejor el ají de lechal que mezcla el tradicional sabor del cordero con el toque picante del ají peruano.

Y sin duda uno de los mejores platos es el cocido completo, compuesto por sus tres vuelcos pero que se comen en un abrir y cerrar de ojos. Un brutal caramelo relleno de ropa vieja, seguido de un maravilloso bueñuelo de garbanzos y terminando por el caldo del cocido que es para tomarte un litro. Terminanos esta primera parte con una sorprendente y rica almeja marinera, con una base de salsa de azafrán, la almeja a la marinera encima y cubierto por un aire del mar.

Nacido en Palencia, el chef Alberto Soto sintió la vocación de cocinero desde niño. Tras formarse en la Escuela de Hostelería de Moralzarzal de Salvador Gallego, desarrolló su carrera profesional en diversos restaurantes de renombre de toda España, así como en el servicio de catering del propio Salvador Gallego. En 2007 comenzó a dirigir el restaurante gastronómico Cepa 21. Años más tarde, Alberto Soto se puso al frente del Palacio del Postigo, en Mojados. En 2017 decidió volver a su Palencia natal para abrir un restaurante en el que, bajo el nombre Ajo de Sopas, ofrece una revisión de la cocina castellana.

Su concepción tan personal de la cocina y más de 20 años de experiencia le han hecho valedor de la distinción restaurante recomendado en la prestigiosa Guía Michelin para el restaurante Cepa 21 y para el restaurante Ajo de Sopas, y 1 Sol para el restaurante Cepa 21 y para Ajo de Sopas en la Guía Repsol. En 2014 fue galardonado con el premio al ‘Mejor Cocinero de Castilla y León’ otorgado por la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación.

Un brindis por Cepa 21

Tras disfrutar de unas muy buenas mantequillas caseras de sal, de kimchi y de tomillo y romero con dos panes, Coscoja o la tradicional torta de aceite de Peñafiel y un espectacular pan de matanza elaborado con los condimentos del chorizo pero sin grasa y sin chorizo, pasamos a disfrutar con el ajoblanco de espárrago triguero y anguila ahumada y una buenísima menestra de Guadalupe. Un plato que es homenaje a la madre del chef.

Menestra de Guadalupe

Y si lees en el menú macarrones con tomate no te eches las manos a la cabeza, porque también son una reinterpretación del chef de un plato tan tradicional. Los macarrones no son de pasta, son de parmesano y tiene un fondo de salsa de tomate y ralladura de albahaca como si fuese el parmensano rallado.

Pasando a los pescados, unos exquisitos calamares encebollados, con una base de crema de calamares en su tinta y el propio calamar en forma de tallarín, para mezclarlo todo y saborear su excelso sabor. También buenísima la corvina salvaje meunière, con fondo de carne y en la base una salsa de perejil y limón.

Los dos últimos pases salados son de carne. Un maravilloso canelón de pollo campero, guisado con angula del monte y trompeta de los muertos y coronado con trufa de verano. Y la estupenda presa ibérica con una base de crema de cebolla a la brasa y una reducción del propio jugo de la carne.

Presa ibérnica

Para dar paso a los postres, en lugar de el tradicional sorbete, en el restaurante Cepa 21 te sirven un detox, elaborado con crema de espinacas, manzana picada, jengibre con un sorbete de yuzu y aire de limon. Y de ahí, a los postres, con una pasión de avellanas con cobertura de chocolate blanco y una macedonia de frutas con sopa de fresa. Los petit fours son tres tartas: de red velvet, brownie y tarta de zanahoria.

El restaurante Cepa 21 cuenta con un espacio amplio, luminoso y con una decoración modernista, elevado sobre los viñedos para disfrutar de unas magníficas vistas e integrado a la perfección con la arquitectura de la bodega. Además, se organizan bodas, eventos corporativos, presentaciones y cualquier otro tipo de actos.

Unos vinos de altura

En Cepa 21 lo primero que comprobarás es su elegancia arquitectónica a modo de balcón a la Ribera del Duero, rodeada de viñedos y construida en total integración con el entorno, con una moderna arquitectura, un diseño minimalista y unas vistas de ensueño que hacen de Bodegas Cepa 21 una de las apuestas más atractivas del sector.

La bodega de Cepa 21

Tras dejar después de 30 años las Bodegas Emilio Moro, José Moro se entrega en cuerpo y alma a las Bodegas Cepa 21 en las que ha sabido unir tradición y modernidad en un terroir único. En su apuesta por potenciar lo mejor de la tierra ha optado por viñedos de orientación norte para conseguir vinos con alma.

Los suelos son principalmente arcillosos, pedregosos y calizos y gracias a que las lluvias son moderadas, con veranos secos e inviernos largos con heladas se define este clima continental en el que la uva de variedad tempranillo es la que mejor se adapta a esta tierra y la que le aporta el alma a estos vinos.

Sus suelos arcillosos tienen una buena retención de agua para aportar estructura y carácter a los vinos. Son secos y áridos para dotarles de elegancia y complejidas. Y son pedregosos, con baja retención de agua para aportar madurez y melosidad.

Viñedos de Cepa 21

La uva reina en Cepa 21 es tempranillo y producen uvas pequeñas y racimos sueltos necesarios para producir vinos robustos y elegantes.

El enclave en el que está situada la bodega es una nota fundamental para el resultado final. El Norte es la clave de la frescura y la orientación que les diferencia. Sus viñedos se sitúan en laderas norte buscando menos temperatura para conseguir una uva con una madurez más larga y unos vinos con una frescura más duradera. Los vinos de Cepa 21 están presentes en más de 45 países de Europa, América y Asia.