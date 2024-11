Derry y Belfast: las dos caras de un sorprendente recorrido urbano por Irlanda del Norte

Irlanda del Norte es una tierra marcada por paisajes de ensueño, una rica herencia cultural y un pasado complejo. Dos de sus principales ciudades, Derry y Belfast, ofrecen experiencias que entrelazan historia, arte y paisajes urbanos con un espíritu resiliente y vibrante. Viajar a estas ciudades es como hojear las páginas vivas de la historia irlandesa, acompañadas de la calidez de su gente y la promesa de descubrimientos inolvidables.



Londonderry: la ciudad amurallada con mucha vida

Derry, oficialmente conocida como Londonderry, es una ciudad cuya esencia se define por sus imponentes murallas del siglo XVII. Con una longitud de 1.5 kilómetros, estas murallas permanecen intactas y ofrecen un paseo histórico que envuelve al visitante en un recorrido a través del tiempo y de lo que están muy orgullosos sus vecinos. Desde lo alto, se puede observar cómo el casco antiguo se mezcla con la modernidad, creando un paisaje urbano único que tiene algunas pinceladas cinematográficas en esta urbe de Irlanda del Norte que fue Ciudad de la Cultura del Reino Unido en 2013. Construidas entre 1613 y 1618 por La Honorable Sociedad Irlandesa, estas murallas se pensaron como defensa para los colonos del siglo XVII procedentes de Inglaterra y Escocia. Actualmente son su principal atractivo turístico.

El mural de las Derry Girls | David Alonso.

Su fabuloso Puente de la Paz, un puente peatonal que simboliza la unión entre comunidades e inaugurado en 2011, es la mejor conexión sobre el río Foyle para bicicletas y peatones que conecta el centro de la ciudad y Ebrington Square, donde poder alojarse en el Ebrington Hotel que destaca por su calidez y comodidad. Y por supuesto no dejar pasar la oportunidad de tomarse una pinta de cerveza en The Walled City Brewery (justo al lado del hotel), un establecimiento que ha conseguido maridar a la perfección sus propias cervezas artesanas con platos típicos irlandeses, y no tan típicos..

Su casco histórico es manejable, tranquilo, familiar y está repleto de pubs que aseguran un buen rato entre pintas y música en vivo sobre todo por la zona del Guildhall o ayuntamiento, cuyo reloj destaca en lo alto y se encuentra a escasos cinco minutos del Derry Girls Mural, una pintada enorme con las caras de los personajes más famosos de esta exitosa serie de televisión

Murallas de Derry. | David Alonso.

No se puede dejar Derry sin visitar el Museo de la Torre, que ofrece una visión completa de la historia de la región, desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. O el museo de Derry Libre, un archivo que se centra en la era de los derechos civiles de la década de 1960 y la era de Free Derry, una parte de la ciudad que tuvo un estatus especial durante algunos años.

En los últimos años Londonderry se ha colocado en el mapa europeo gracias a su fabuloso y divertido festival de Halloween de Derry, considerado el mayor evento de Halloween en Europa, este año se celebró del 28 al 31 de octubre de 2024. La festividad transformó la histórica ciudad amurallada en un centro de actividades que fusiona tradiciones celtas y modernas.

Halloween en Derry. | David Alonso

Lo que comenzó como una simple fiesta de disfraces en el Castle Bar de la ciudad de Derry, ahora es un evento que ha crecido atrayendo a turistas y curiosos de todo el mundo. Cada año, el festival de Halloween de Derry congrega a miles de personas, muchas de ellas familias con niños, transformando la ciudad por completo durante cuatro días en un lugar lleno de iluminación, espectáculos, pirotecnia y actuaciones callejeras, todo ello enmarcado en la celebración del festival que cierra la época de cosechas y da la bienvenida al invierno.

Uno de los planes más recomendables para realizar durante el famoso festival es la ruta Awakening the Walled City, para descubrir más sobre el folclore, la historia y el patrimonio que hacen de este lugar algo tan especial. Este evento tan pintoresco es un motivo de peso para planificar un viaje familiar a esta ciudad de Irlanda del Norte donde disfrutar, no solo de su historia, si no también de su reciente éxito en torno a esta festividad que tanto fascina a los más pequeños.

Belfast en 24h: el orgulloso origen del Titanic

A dos horas al este de Derry, Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Una extensión urbana completamente diferente a Londonderry, que ofrece muchas oportunidades de pasarlo bien y disfrutar con su interesante historia. Esta ciudad, que alguna vez fue un importante epicentro industrial a nivel mundial, especialmente en la construcción naval, es conocida en todo el mundo como el lugar donde se construyó el legendario Titanic.

Museo del Titanic. | David Alonso

El Titanic Belfast, es la verdadera joya de la corona de Belfast. Un museo interactivo con una superficie de 12.000 m2 y un diseño del arquitecto británico Eric Kuhne, que abrió el año 2012, transporta a los visitantes al apogeo de la construcción naval del siglo XX en esta ciudad irlandesa. Este complejo no solo cuenta la historia del Titanic, sino también la la historia de la época dorada de la capital, en la que muchos de sus ciudadanos, incluso familias enteras, que trabajaron en la construcción del barco más lujoso hecho hasta la fecha. La ilusión y orgullo de todo un pueblo que fue truncada de golpe con el hundimiento más famoso de la historia.

Para los amantes de la naturaleza, la ciudad ofrece acceso a lugares como el Castillo de Belfast en la ladera de Cave Hill, que regala vistas panorámicas sobre el puerto y la ciudad con mucho encanto. El Jardín Botánico de Belfast y el museo del Ulster, situados en el corazón histórico complementan la oferta cultural con exposiciones muy variadas.

El pub más famoso de Belfast. | David Alonso

No se puede olvidar el Ayuntamiento de Belfast, un edificio que abrió sus puertas por primera vez en 1906 y hoy en día ofrece recorridos gratuitos habitualmente. Situado en la Plaza Donegal, punto neurálgico y de reunión en la ciudad y muy cerca del pub más famoso de toda la ciudad: The Crown Liquor Saloon, donde aún mantienen las lámparas de gas (de hecho huele a gas) y curiosamente no hay televisiones en sus paredes para ver el fútbol.

Belfast también es una ciudad universitaria y prueba de ello es la Queen's University, una de las joyas que hay que ver y visitar en la capital. Fundada en 1845 y abierta en 1849, esta universidad destaca por su edificio central de estilo victoriano que contrasta con su campus con una hierba siempre verde.