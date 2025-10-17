La capital del Turia se prepara para recibir la octava edición de TastArròs, el encuentro gastronómico que, desde 2016, se ha consolidado como el mayor escaparate de la cultura arrocera valenciana. La cita tendrá lugar el sábado 18 y el domingo 19 de octubre de 2025 en la céntrica Plaza del Ayuntamiento.

Los participantes en TastArròs 2024.

Organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) Arròs de València, con el apoyo de la Conselleria de Agricultura y el Ayuntamiento, TastArròs no es solo una feria culinaria, sino una celebración que visibiliza el legado, la historia y el trabajo medioambiental de la D.O. en toda España.

También hay espacio para la concienciación a nivel internacional de la cultura del arroz de la mano de Eu Rice, un programa impulsado por la Asociación Empresarial Agrícola de Salónica y la D.O. Arroz de Valencia, con el apoyo de la Unión Europea. Su objetivo es promover un cultivo de arroz sostenible, seguro y trazable, que cumpla con estrictas normas de calidad y respeto medioambiental. En este espacio los visitantes han podido conocer más en profundidad la biodiversidad y la riqueza natural de la Albufera.

Degustaciones y Sabores por 5€

Durante el fin de semana, la plaza se transformará en un gigantesco restaurante al aire libre. Los visitantes tendrán la oportunidad de degustar una amplia variedad de arroces, desde los más tradicionales hasta las propuestas más innovadoras, elaborados por una selección de restaurantes de la capital y diversas comarcas.

Platos de arroz por 5€ y vasos de Estrella Galicia por 2€.

Cada plato de arroz se ofrecerá al precio de 5 euros. Los establecimientos participantes defenderán las virtudes de las tres variedades amparadas por la D.O.: bomba, senia y albufera. La experiencia se completará con vasos de cerveza Estrella Galicia, patrocinadora del evento, a 2€.

Una fiesta más allá del plato

TastArròs se presenta como una experiencia inmersiva apta para todas las edades, acercando el proceso del arroz desde el campo hasta la mesa:

El 'Sequer Urbano': uno de los atractivos más icónicos es la recreación de un sequer (zona de secado) tradicional. Una parte de la plaza extenderá 10.000 kilos de arroz con métodos ancestrales, con la ayuda de animales y herramientas de labranza.

Concurso de Habilidad: los más audaces podrán participar en el concurso del ‘Llaurador més ràpid de l’Albufera’, poniendo a prueba su destreza en la labranza del arroz.

TastArròs T’Ensenya: este escenario acogerá showcookings y clases prácticas durante todo el fin de semana, revelando los secretos de las variedades de la D.O. También habrá un molino de arroz interactivo para que los niños se conviertan en agricultores por un día.

Cultura Marinera: pescadores del Puerto de Catarroja trasladarán al centro de Valencia sus barcas y aparejos tradicionales para mostrar al público las técnicas de pesca ancestrales de L'Albufera.

El ‘Arrocero del Futuro’

El broche de oro del evento llegará el domingo con el emocionante concurso ‘Arrocero del Futuro’. Jóvenes cocineros menores de 40 años, procedentes de toda España, competirán en directo con sus recetas de arroz, con la única exigencia de utilizar alguna de las variedades de la D.O. Arròs de València.

Eduardo Guerrero, el "Arrocero del Futuro" Tastarrós 2024.

Un jurado de periodistas gastronómicos, entre los que se encuentra Juanjo Alonso, redactor jefe de Libertad Digital, valorará aspectos como el punto de cocción, el sabor y la creatividad. El ganador se llevará el prestigioso título de Arrocero del Futuro y un premio en metálico de 2.000 euros.

TastArròs 2025 se consolida, un año más, como la gran fiesta que reivindica la tierra, la tradición y la profunda identidad que el arroz ha marcado en el paisaje y la gastronomía valenciana.